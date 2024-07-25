Στο όνομα «της Δημοκρατίας»: Ο Μπάιντεν εξηγεί γιατί απέσυρε την υποψηφιότητά του για δεύτερη θητεία

Ο Τζο Μπάιντεν τόνισε στο διάγγελμα που άρχισε να εκφωνεί περί τις 21:00 (τοπική ώρα· 03:00 ώρα Ελλάδας) πως πήρε την απόφαση να αποσύρει την υποψηφιότητά του για δεύτερη θητεία στην προεδρία των ΗΠΑ εξαιτίας της ανάγκης να «ενώσει το κόμμα» του, τους Δημοκρατικούς, καθώς και «το έθνος».

Ο απερχόμενος πρόεδρος, 81 ετών, τόνισε επίσης πως η χώρα χρειάζεται «νέες φωνές», «νεότερες φωνές».

Εξήρε την αντιπρόεδρό του Κάμαλα Χάρις, υπέρ της οποίας τάχθηκε ώστε να τον αντικαταστήσει στο ψηφοδέλτιο λίγη ώρα αφού ανακοίνωσε πως εγκαταλείπει την Κυριακή, διαβεβαιώνοντας πως πρόκειται για «έμπειρη», «ισχυρή», «σκληρή» πολιτικό.

For the next six months, I'll be focused on my job as your president.



Here's what lies ahead. pic.twitter.com/hM06nZtV8V — President Biden (@POTUS) July 25, 2024

Ο κ. Μπάιντεν τόνισε ακόμη πως οι ΗΠΑ είναι «πιο δυνατές» από «οποιονδήποτε τύραννο», εξαπολύοντας όχι και πολύ συγκαλυμμένη επίθεση στον υποψήφιο των Ρεπουμπλικάνων, τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος νωρίτερα χθες έβγαλε τα γάντια κι επιτέθηκε με βαρείς χαρακτηρισμούς στην κυρία Χάρις σε ομιλία του στη Σάρλοτ.

Κατά αποσπάσματα του διαγγέλματός του που δημοσιοποιήθηκε νωρίτερα, ο κ. Μπάιντεν επρόκειτο ακόμη να πει πως εγκατέλειψε την προσπάθεια για να «υπερασπίσει τη δημοκρατία» στη χώρα: «η υπεράσπιση της δημοκρατίας είναι πιο σημαντική από οποιονδήποτε τίτλο», επρόκειτο να τονίσει, κατά τα αποσπάσματα που δημοσιοποίησε μέσω X ο εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Άντριου Μπέιτς.

Η φετινή προεκλογική εκστρατεία στις ΗΠΑ σημαδεύτηκε από ιστορικές ανατροπές, με τις πιο δραματικές να καταγράφονται αυτόν τον μήνα: πρόκειται κατά σειρά για την απόπειρα δολοφονίας του Ρεπουμπλικανού υποψηφίου Τραμπ και την ανακοίνωση του Δημοκρατικού προέδρου Μπάιντεν πως αποχωρεί από την κούρσα.

I revere this office, but I love my country more. — President Biden (@POTUS) July 25, 2024

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.