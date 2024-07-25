Λευκός Οίκος: «Γελοία» οποιαδήποτε αξίωση να παραιτηθεί ο πρόεδρος των ΗΠΑ Μπάιντεν

Η εκπρόσωπος του Λευκού Καρίν Ζαν-Πιερ χαρακτήρισε χθες Τετάρτη «γελοίες» τις αξιώσεις να παραιτηθεί ο Τζο Μπάιντεν, ο οποίος την Κυριακή απέσυρε την υποψηφιότητά του για δεύτερη θητεία στην προεδρία των ΗΠΑ κι αναμένεται να αναφερθεί —σε περίπου μια ώρα— στην απόφαση αυτή σε διάγγελμά του.

«Οποιαδήποτε παραίνεση του είδους είναι γελοία», έκρινε η κυρία Ζαν-Πιερ κατά τη διάρκεια ενημέρωσης των διαπιστευμένων συντακτών, διαβεβαιώνοντας ότι η απόφαση του Δημοκρατικού δεν είχε «καμιά σχέση με την υγεία του».

Ταυτόχρονα, απέρριψε τον χαρακτηρισμό «lame duck» για τον πρόεδρο («χωλαίνουσα πάπια»: ιδιωματική έκφραση της αμερικανικής πολιτικής ζωής που συνήθως αναφέρεται σε κάποιον αιρετό που απλά περιμένει το τέλος της θητείας του).

Η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Καρίν Ζαν-Πιερ διαβεβαίωσε χθες Τετάρτη πως δεν υπήρξε σε καμία περίπτωση προσπάθεια από τους συνεργάτες του να συγκαλυφθεί οποιοδήποτε πρόβλημα υγείας του προέδρου των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν προτού ο Δημοκρατικός αποφασίσει να αποσύρει την υποψηφιότητά του για δεύτερη θητεία.

«Δεν υπήρξε συγκάλυψη. Δεν ξέρω τι προσπαθείτε να πείτε. Δεν έγινε τίποτα τέτοιο», απάντησε ερωτηθείσα σχετικά κατά την ενημέρωση διαπιστευμένων συντακτών η κυρία Ζαν-Πιερ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

