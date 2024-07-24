Μόλις την περασμένη Κυριακή ανακοίνωσε ο Τζο Μπάιντεν πως αποχωρεί από την προεκλογική κούρσα δίνοντας τις ευλογίες του στην Κάμαλα Χάρις και ήδη οι δημοσκοπήσεις για το αν μπορεί η αντιπρόεδρος της κυβέρνησης να τα βάλει με τον Ντόναλντ Τραμπ δίνουν και παίρνουν.

Σε νέα δημοσκόπηση του CNN που διεξήχθη από το SSRS, Κάμαλα Χάρις και Ντόναλντ Τραμπ «κονταροχτυπιούνται» χωρίς κανέναν από τους δύο δεν καταγράφει ξεκάθαρο προβάδισμα. Ο Τραμπ έχει την υποστήριξη του 49% μεταξύ των εγγεγραμμένων ψηφοφόρων σε εθνικό επίπεδο έναντι 46% της Κάμαλα Χάρις.

Η έρευνα βρίσκει τους ψηφοφόρους να υποστηρίζουν ευρέως τόσο την απόφαση του Μπάιντεν να παραιτηθεί όσο και την επιλογή του να παραμείνει στην εξουσία μέχρι το τέλος της θητείας του. Οι Δημοκρατικοί και οι Δημοκρατικοί ψηφοφόροι είναι σε γενικές γραμμές ενθουσιασμένοι με την Κάμαλα Χάρις και πρόθυμοι να συσπειρωθούν γύρω της ως η νέα υποψήφια, παρόλο που παραμένουν βαθιά διχασμένοι σχετικά με το αν ο Δημοκρατικός διάδοχος του Μπάιντεν πρέπει να επιδιώξει να συνεχίσει τις πολιτικές του ή να χαράξει μια νέα πορεία.

Η δημοσκόπηση, που διεξήχθη διαδικτυακά στις 22 και 23 Ιουλίου, πραγματοποιήθηκε ανάμεσα σε εγγεγραμμένους ψηφοφόρους που είχαν συμμετάσχει προηγουμένως σε έρευνες του CNN τον περασμένο Απρίλιο ή τον περασμένο Ιούνιο, σύμφωνα με τις οποίες ο Τραμπ προηγείτο κατά έξι μονάδες έναντι του Τζο Μπάιντεν.

Την Κάμαλα Χάρις στηρίζει το 95% εκείνων που νωρίτερα δήλωναν ότι στήριζαν τον Μπάιντεν, ενώ ο Τραμπ διατηρεί την στήριξη του 92% των προηγούμενων υποστηρικτών του. Όσοι δήλωναν προηγουμένως ότι δε θα υποστήριζαν ούτε τον Μπάιντεν ούτε τον Τραμπ, τώρα μοιράστηκαν με το 30% να στηρίζει την Χάρις και το 27% τον Τραμπ, και τους υπόλοιπους να λένε ότι θα ψήφιζαν κάποιον άλλον ή θα δε θα ψήφιζαν στις φετινές εκλογές.

Οι μισοί από αυτούς που υποστηρίζουν τη Χάρις στη νέα δημοσκόπηση (50%) υποστηρίζουν ότι η ψήφος τους είναι περισσότερο υπέρ της παρά εναντίον του Τραμπ. Αυτή είναι μια δραματική αλλαγή σε σύγκριση με τη δυναμική της κούρσας Μπάιντεν-Τραμπ. Μεταξύ των υποστηρικτών του Μπάιντεν στη δημοσκόπηση του CNN τον Ιούνιο, μόλις το 37% είπε ότι η ψήφος τους ήταν κυρίως για να εκφράσουν την υποστήριξη στον πρόεδρο.

Περίπου τα τρία τέταρτα των υποστηρικτών του Τραμπ (74%) λένε ότι η ψήφος τους είναι για να εκφράσουν την υποστήριξή τους και όχι την αντίθεσή τους στην Κάμαλα Χάρις. Αυτό είναι μια αύξηση στη θετική υποστήριξη γι 'αυτόν σε σύγκριση με τη δημοσκόπηση του CNN του Ιουνίου (66%), η οποία ήρθε πριν την απόπειρα δολοφονίας κατά του Τραμπ.

Η δημοσκόπηση δείχνει επίσης ότι η υποστήριξη του Τραμπ μεταξύ των ισχυρότερων ομάδων του παραμένει σταθερή ακόμη και όταν άλλαξε ο αντίπαλός του: το 67% των λευκών ψηφοφόρων χωρίς πτυχία τον υποστηρίζει έναντι της Χάρις. Ακόμη, συνεχίζει να έχει την υποστήριξη της πλειοψηφίας των ανδρών (53% έναντι της Χάρις, ήταν 54% κατά του Μπάιντεν).

Όσον αφορά την στήριξη ανάλογα με τις ηλικιακές ομάδες που ανήκουν, μεταξύ των υποστηρικτών της Χάρις κάτω των 45 ετών, το 43% λέει ότι η ψήφος τους είναι περισσότερο υπέρ της παρά εναντίον του Τραμπ. Μεταξύ των έγχρωμων ψηφοφόρων που υποστηρίζουν τη Χάρις, το 57% λέει ότι η ψήφος τους είναι περισσότερο υπέρ της παρά κατά του Τραμπ. Και το 54% των γυναικών που υποστηρίζουν τη Χάρις λένε ότι η ψήφος τους είναι με σκοπό να την στηρίξουν.

Μεταξύ των ψηφοφόρων κάτω των 35 ετών, το 49% δήλωσε τον Απρίλιο ή τον Ιούνιο ότι θα υποστήριζε τον Τραμπ και το 42% τον Μπάιντεν, αλλά τώρα, το 47% υποστηρίζει την Χάρις έναντι του 43% που στηρίζει τον Τραμπ.

Οι ίδιοι μαύροι ψηφοφόροι που το 70% στήριζε τον Μπάιντεν και το 23% τον Τραμπ σε προηγούμενες δημοσκοπήσεις, τώρα σπάνε σε 78% για την Χάρις και 15% για τον Τραμπ. Μεταξύ των Ισπανόφωνων ψηφοφόρων, ο Μπάιντεν υστερούσε από τον Τραμπ σε προηγούμενες δημοσκοπήσεις με ποσοστό 50% έναντι 41%. Αυτοί οι ίδιοι ψηφοφόροι τώρα χωρίζονται περίπου ισομερώς, 47% στηρίζουν την Χάρις και 45% τον Τραμπ.

Οι ανεξάρτητοι ψηφοφόροι που χωρίζοντας σε προηγούμενες δημοσκοπήσεις σε 47% υπέρ του Τραμπ και 37% υπέρ του Μπάιντεν τώρα το 46% στηρίζει Τραμπ και το 43% την Χάρις.

Η δημοσκόπηση διεξήχθη καθώς Δημοκρατικοί πολιτικοί και αντιπρόσωποι συσπειρώθηκαν γρήγορα γύρω από την Χάρις ως πιθανή υποψήφια του κόμματος μετά την απόφαση του Μπάιντεν να αποχωρήσει από την κούρσα. Περίπου τα τρία τέταρτα των δημοκρατικών και των δημοκρατικών ψηφοφόρων (76%) λένε ότι το Δημοκρατικό Κόμμα θα πρέπει να προτείνει την Χάρις ως υποψήφια για πρόεδρο, με μόνο το 6% να εκφράζει υποστήριξή του σε οποιοδήποτε άλλο συγκεκριμένο πρόσωπο για υποψήφιο.

Οι ψηφοφόροι που ευθυγραμμίζονται με τους Δημοκρατικούς εκφράζουν γενικά θετικές απόψεις για τη Χάρις, με τα τρία τέταρτα ή και περισσότερους να λένε ότι θα ήταν περήφανοι που θα την είχαν ως πρόεδρο (86%), συμφωνούν μαζί της για θέματα που έχουν τη μεγαλύτερη σημασία (84%), αντιπροσωπεύει το μέλλον του Δημοκρατικού Κόμματος (83%), θα ενώσει τη χώρα και όχι θα τη διχάσει (77%) και έχει καλές πιθανότητες να κερδίσει τον Τραμπ (75%).

Ωστόσο, οι Δημοκρατικοί και οι Δημοκρατικοί ψηφοφόροι είναι διχασμένοι σχετικά με το αν ο επόμενος υποψήφιος θα πρέπει να συνεχίσει τις πολιτικές του Μπάιντεν (53%) ή να οδηγήσει τη χώρα σε μια νέα κατεύθυνση (47%). Η επιθυμία για μια νέα κατεύθυνση συγκεντρώνεται σε μεγάλο βαθμό στους νεότερους ψηφοφόρους και στους έγχρωμους ψηφοφόρους.

Η δημοσκόπηση δείχνει επίσης ότι οι Ρεπουμπλικάνοι και οι Ρεπουμπλικάνοι ψηφοφόροι έχουν επίσης συσπειρωθεί γύρω από τον Τραμπ μετά το προεδρικό ντιμπέιτ του CNN στις 27 Ιουνίου. Σχεδόν 9 στους 10 (88%) λένε τώρα ότι οι Ρεπουμπλικάνοι έχουν περισσότερες πιθανότητες να κερδίσουν με τον Τραμπ στην κορυφή από ό,τι χωρίς αυτόν. Πρόκειται για το υψηλότερο ποσοστό σε οποιαδήποτε δημοσκόπηση του CNN στο συγκεκριμένο ερώτημα από το 2015.

Τέλος, σχεδόν 9 στους 10 εγγεγραμμένους ψηφοφόρους συνολικά (87%) δηλώνουν ότι εγκρίνουν την απόφαση του Μπάιντεν να τερματίσει την εκστρατεία του συμπεριλαμβανομένων περισσότερων από 8 στους 10 σε όλα τα κόμματα (90% των Δημοκρατικών, 88% των ανεξάρτητων και 85% των Ρεπουμπλικανών εγκρίνουν). Και το 70% - συμπεριλαμβανομένων των πλειοψηφιών πέρα ​​από τις κομματικές γραμμές - λέει ότι θα πρέπει να παραμείνει στη θέση του προέδρου μέχρι το τέλος της θητείας του τον Ιανουάριο, ενώ το 29% λέει ότι πρέπει να παραιτηθεί και να αφήσει την Χάρις να αναλάβει.

