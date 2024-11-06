Αποσύρθηκε βελγικό κόμικ λόγω αντιδράσεων για ρατσιστικές απεικονίσεις

Βιβλίο κόμικ αποσύρθηκε από τον βελγικό εκδοτικό οίκο, από τον οποίο κυκλοφόρησε μετά από κατακραυγή για ρατσιστικές απεικονίσεις μαύρων και «υπερσεξουαλικές» εικόνες γυναικών.

Ο εκδοτικός οίκος Dupuis ανακοίνωσε ότι το εικονογραφημένο μυθιστόρημα «Spirou and the Blue Gorgon» θα αφαιρεθεί από τα καταστήματα πώλησης, αφού προκάλεσε θύελλα αντιδράσεων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Σε ανακοίνωσή του που εκδόθηκε την περασμένη εβδομάδα, ο οίκος Dupuis επισημαίνει ότι «λυπάται βαθύτατα αν αυτό το κόμικ είναι οδυνηρό και συκαριστικό» προσθέτοντας ότι είχε γίνει «σε στιλ καρικατούρας αναπαράσταση μιας άλλης εποχής».

«Έχουμε περισσότερη επίγνωση από ποτέ για το ηθικό μας καθήκον και τη σημασία των κόμικ» σημειώνεται και προστίθεται:

«Αναλαμβάνουμε την πλήρη ευθύνη σήμερα για αυτό τη λάθος κρίση».

Το «Spirou and the Blue Gorgon» μια σατιρική ιστορία για τους αποκαλούμενους «οικολόγους τρομοκράτες», το πρόχειρο φαγητό και τα πλαστικά απορρίμματα, δημοσιεύτηκε για πρώτη φορά τον Σεπτέμβριο του 2023 δεν υπήρξε διαμάχη.

Όμως τον περασμένο μήνα, σε βίντεο του TikTok καταγγέλθηκε ο τρόπος απεικόνισης μαύρων και γυναικών. Το βίντεο έγινε viral, προκαλώντας ευρεία κριτική, σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας The Guardian.

Μετά την απόφαση του εκδοτικού οίκου, τα τοπικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι περίπου 30.000 αντίτυπα θα αφαιρεθούν από την πώληση, μια απόφαση που λέγεται ότι είναι η πρώτη του είδους της στο Βέλγιο.

Ο δημιουργός του «Spirou and Blue Gorgon», Daniel Henrotin, ο οποίος χρησιμοποιεί το ψευδώνυμο Dany, είπε ότι μιμήθηκε το στυλ του αείμνηστου Βέλγου καλλιτέχνη των κόμικ, Αντρέ Φράνκουιν που ήταν πολύ δημοφιλής τη δεκαετία του 1950. Ο Dany είπε ότι αναγνωρίζει ότι έχει «κάνει ένα λάθος» και «λυπάται πραγματικά αν πρόσβαλε κάποιον».

Αρνήθηκε οποιεσδήποτε ρατσιστικές ή μισογυνιστικές προθέσεις, λέγοντας ότι δεν ήταν ποτέ στόχος του να κοροϊδεύει ή να υποτιμά τους μαύρους και τις γυναίκες. «Άκουσα να λένε ότι δεν μπορούμε να σκιτσάρουμε έτσι σήμερα. Απαντώ ότι το χιούμορ και η καρικατούρα είναι στο DNA της γαλλόφωνης (γαλλικής και βελγικής) σχολής κόμικ των "bande dessinée"» υπογράμμισε.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.