EE: Πρώτες αντιδράσεις μετά την εκλογική νίκη Τραμπ

Σε συνεργασία με τον Ντόναλντ Τραμπ προσβλέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση, προκειμένου να συνεχιστεί απρόσκοπτα η πορεία των διατλαντικών σχέσεων, εν μέσω έντονων ανησυχιών στις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες για τις επιπτώσεις της επιστροφής του στον Λευκό Οίκο.



Η προοπτική μιας δεύτερης προεδρικής θητείας υπό τον Ρεπουμπλικάνο είχεεδώ και καιρό προκαλέσει αγωνία και ερωτηματικά στην Ευρώπη για τη στάση του έναντι στην Ουκρανία, αλλά και για πιθανή αποχώρηση από το ΝΑΤΟ, σε περίπτωση που οι εταίροι των ΗΠΑ δεν αυξήσουν ικανοποιητικά τις αμυντικές δαπάνες.



Ο Τραμπ έχει παράλληλα απειλήσει ευθέως την ΕΕ με καθολικό δασμό έως 20% για όλες τις εισαγωγές ευρωπαϊκών προϊόντων. Επί της ουσίας, η ανησυχία της Ευρώπης άλλωστε συνοψίζεται σε δύο βασικά «σημεία»: την γεωπολιτική και οικονομική ασφάλεια.

Έντονοι προβληματισμοί εν μέσω συγχαρητηρίων

Αρκετοί Ευρωπαίοι ηγέτες προβληματίζονται εξάλλου για πιθανή «πίεση» εκ μέρους του Τραμπ στο Κίεβο να προχωρήσει άμεσα σε συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου, αλλά προς όφελος της Μόσχας. Πάντως, ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ και πρώην πρωθυπουργός της Ολλανδίας Μαρκ Ρούτε ανέφερε ότι προσβλέπει σε εκ νέου συνεργασία με τον Τραμπ, ενώ υπενθύμισε στον νεοεκλεγέντα πρόεδρο ότι η συμμαχία έχει ήδη εξασφαλίσει «την αναβάθμιση των αμερικανικών συμφερόντων».



Μηνύματα υπενθύμισης της σημασίας της εταιρικής σχέσης μεταξύ ΗΠΑ και ΕΕ απέστειλαν οι πρόεδροι της Κομισιόν και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. «Συγχαίρω θερμά τον Ντόναλντ Τραμπ» ανέφερε πριν από λίγο η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν. «Η ΕΕ και οι ΗΠΑ είναι παραπάνω από σύμμαχοι. Είμαστε δεσμευμένοι από μια πραγματική εταιρική σχέση μεταξύ των λαών μας, ενώνοντας 800 εκατομμύρια πολίτες», ανέφερε χαρακτηριστικά. «Επομένως, ας εργαστούμε από κοινού προς μια ισχυρή διατλαντική ατζέντα που αποδίδει», κατέληξε η πρόεδρος της Κομισιόν στο μήνυμά της στην πλατφόρμα X.



Σαφές μήνυμα και για την κατεύθυνση που θα πρέπει να πάρει η ΕΕ έστειλε από την πλευρά του ο Σαρλ Μισέλ: «Η Ε.Ε και οι ΗΠΑ διατηρούν τη μακροβιότερη συμμαχία και ιστορικό δεσμό. Ως σύμμαχοι και φίλοι, η Ε.Ε προσδοκά τη συνέχιση της εποικοδομητικής συνεργασίας μας» τόνισε από την πλευρά του ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Πρόσθεσε ωστόσο ότι «η ΕΕ θα επιδιώξει την πορεία της σε ευθυγράμμιση με τη στρατηγική ατζέντα ως ισχυρός, ενωμένος, ανταγωνιστικός και κυρίαρχος εταίρος, ενώ θα υπερασπίζεται τους κανόνες του πολυμερούς συστήματος».

Μακρόν: Félicitations πρόεδρε Ντόναλντ Τραμπ

Πρώτος δυτικοευρωπαίος ηγέτης, που έσπευσε να συγχαρεί τον Τραμπ ήταν ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν. Εμφανίστηκε μάλιστα έτοιμος να εργαστεί μαζί του «όπως κάναμε για τέσσερα χρόνια». «Με τις πεποιθήσεις σας και τις δικές μου. Με σεβασμό και φιλοδοξία. Για περισσότερη ειρήνη και ευημερία» τόνισε ο Μακρόν. Ο Γάλλος πρόεδρος ωστόσο ήδη έχει συνομιλήσει με τον Γερμανό καγκελάριο Όλαφ Σολτς προκειμένου να υπάρξει συντονισμός Παρισιού-Βερολίνου για μια «περισσότερο ενωμένη, ισχυρή, κυρίαρχη Ευρώπη σε αυτό το νέο πλαίσιο». Θα συνεχιστεί η συνεργασία με τις ΗΠΑ «ενώ υπερασπιζόμαστε τα συμφέροντα και τις αξίες μας» ανέφερε ο Γάλλος πρόεδρος.

Ικανοποιημένος ο Όρμπαν με το εκλογικό αποτέλεσμα

Ιδιαίτερα ευτυχής με το αποτέλεσμα των εκλογών εμφανίστηκε – όπως αναμενόταν - ο Ούγγρος πρωθυπουργός Βίκτορ Όρμπαν, που έκανε λόγο για «την μεγαλύτερη επιστροφή στην αμερικανική ιστορία». «Συγχαρητήρια στον πρόεδρο Τραμπ για την τεράστια νίκη. Μια αναγκαία νίκη για τον κόσμο!» έγραψε στην πλατφόρμα Χ ο Βίκτορ Όρμπαν. Ο Ούγγρος πρωθυπουργός θα είναι ο «οικοδεσπότης» του διήμερου άτυπου Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, που ξεκινά αύριο με την σύγκληση της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας, στη Βουδαπέστη.

Δείπνο των 27 για τις διατλαντικές σχέσεις στο εξής

Στο άτυπο δείπνο των «27» το βράδυ της Πέμπτης, οι επιπτώσεις της επανεκλογής του Τραμπ στις ΗΠΑ θα συζητηθούν ενδελεχώς, σύμφωνα με Ευρωπαίους αξιωματούχους. Στόχος να σταλούν κοινά μηνύματα από την ΕΕ, παρά τις επιμέρους διαφορές των κρατών μελών για το πώς βλέπουν εφεξής την πορεία των διατλαντικών σχέσεων. Ευρωπαίοι αξιωματούχοι πάντως προειδοποιούν για πιθανή διάσπαση της ενότητας της ΕΕ με την ανάληψη της προεδρίας των ΗΠΑ από τον Τραμπ. «Καμία χώρα δεν μπορεί να «διχάσει» την Ευρώπη όσο οι ΗΠΑ» αναφέρει χαρακτηριστικά ανώτατος Ευρωπαίος αξιωματούχος.



Σε κάθε περίπτωση, οι «27» θα επιχειρήσουν αύριο το βράδυ να βρουν μια κοινή συνισταμένη, ενώ οι πιθανές επιπτώσεις των χθεσινών εκλογών αναμένεται να απασχολήσουν και το προγραμματισμένο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Δεκεμβρίου, λίγες δηλαδή εβδομάδες πριν από την ορκωμοσία του Ντόναλντ Τραμπ.

