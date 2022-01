Απρόοπτο στο ATO Cup για την Ελλάδα, καθώς ο Στέφανος Τσιτσιπάς αποσύρθηκε λίγο πριν αντιμετωπίσει τον Χούμπερτ Χούρκατς.



Ο Έλληνας πρωταθλητής φέρεται να αντιμετωπίζει πρόβλημα στον αγκώνα, όπου είχε χειρουργηθεί τον Νοέμβριο, έτσι αποφασίστηκε να μην αγωνιστεί.



Τη θέση του Τσιτσιπά πήρε ο Αριστοτέλης Θάνος, με τον Μιχάλη Περβολαράκη να έχει ηττηθεί νωρίτερα από τον Καμίλ Μάιχζακ.

World No. 1076 Aristotelis Thanos subs in to face Hubert Hurkacz at #ATPCup



Feel better, @steftsitsipas 🙏 pic.twitter.com/rx3e1B4Es5