Ο πρόεδρος Τζο Μπάιντεν εξέπληξε τους Αμερικανούς ψηφοφόρους την Κυριακή όταν ανακοίνωσε ότι θα αποχωρήσει από την κούρσα για την προεδρία αφού μέχρι και την τελευταία στιγμή έδειχνε να μην είναι διατεθειμένος να παραιτηθεί.

Αν και θα ασκήσει το υπόλοιπο της θητείας του στην προεδρία, υποστήριξε την Αντιπρόεδρο, Καμάλα Χάρις να πάρει τη θέση του ως υποψήφια του Δημοκρατικού Κόμματος.

Όπως και να έχει όμως, η απόφαση ρίχνει το κόμμα σε αχαρτογράφητα νερά, μόλις ένα μήνα πριν από το Εθνικό Συνέδριο των Δημοκρατικών.

Τι θα μπορούσε λοιπόν να ακολουθήσει από εδώ και πέρα.

Τι συμβαίνει τώρα;

Η τελευταία φορά που ένας νυν πρόεδρος των ΗΠΑ εγκατέλειψε την εκστρατεία του ήταν ο Λίντον Μπέινς Τζόνσον το 1968. Ως αποτέλεσμα, ο δρόμος για την ανάδειξη νέου υποψηφίου τόσο κοντά στην ημέρα των εκλογών είναι ασαφής.

Ο Πρόεδρος Μπάιντεν είχε ήδη κερδίσει 3.896 δεσμευμένους αντιπροσώπους κατά τη διάρκεια των προκριματικών αναμετρήσεων των Δημοκρατικών. Αυτός ο αριθμός είναι πολύ μεγαλύτερος από αυτόν που χρειάζεται κάποιος για να εξασφαλίσει την υποψηφιότητα του κόμματός του.

Αυτοί οι εκπρόσωποι που ψήφισαν προηγουμένως υπέρ του διδύμου Μπάιντεν-Χάρις, τώρα θα είναι εκείνοι που θα αποφασίσουν ποιον θα στηρίξουν ως υποψήφιο των Δημοκρατικών κατά τη διάρκεια του συνεδρίου του κόμματος τον επόμενο μήνα.

Ενώ η υποστήριξη του Μπάιντεν καθιστά την Χάρις την πιο πιθανή επιλογή για την υποψηφιότητα, δεν είναι απολύτως βέβαιο τι θα συμβεί αφού "απελευθερώσει" τους αντιπροσώπους του.

Θα μπορούσε να υπάρξει ανοιχτό συνέδριο;

Το Δημοκρατικό Εθνικό Συνέδριο έχει προγραμματιστεί να ξεκινήσει στις 19 Αυγούστου.

Εάν το Δημοκρατικό Κόμμα δεν συγκεντρωθεί για να υποστηρίξει έναν νέο υποψήφιο, αυτό θα μπορούσε να δημιουργήσει τη βάση για ένα ανοιχτό συνέδριο για πρώτη φορά από το 1968.

Αυτό με τη σειρά του θα σήμαινε ότι οι αντιπρόσωποι θα ήταν ελεύθεροι να αποφασίσουν ποιον θα ψηφίσουν μεταξύ πολλών υποψηφίων, εάν προκύψουν.

Οι υποψήφιοι θα χρειάζονταν υπογραφές από τουλάχιστον 300 αντιπροσώπους για να εμφανιστεί το όνομά τους στο ψηφοδέλτιο.

Θα υπάρξει ένας αρχικός γύρος ψηφοφορίας μεταξύ των 3.900 δεσμευμένων αντιπροσώπων, που περιλαμβάνει ψηφοφόρους που θεωρούνται πιστοί στο Δημοκρατικό κόμμα.

Εάν κανένας υποψήφιος δεν λάβει την πλειοψηφία των ψήφων μετά από αυτόν τον πρώτο γύρο, τότε θα διεξαχθούν περισσότεροι γύροι. Αυτοί οι γύροι θα περιλαμβάνουν υπερεκπροσώπους - αρχηγούς κομμάτων και εκλεγμένους αξιωματούχους - που θα ψηφίζουν όλοι μέχρι να επιλεγεί ένας υποψήφιος.

Για να εξασφαλίσει την υποψηφιότητα του κόμματος ένας υποψήφιος χρειάζεται 1.976 ψήφους αντιπροσώπων.

Ποιος θα μπορούσε να αμφισβητήσει την Καμάλα Χάρις;

Καθώς αυξάνονταν όλες αυτές τις μέρες οι εκκλήσεις ώστε ο Μπάιντεν να εγκαταλείψει την κούρσα, ακούστηκαν διάφορα ονόματα που θα μπορούσαν να τον αντικαταστήσουν.

Η Δημοκρατική Κυβερνήτης του Μίσιγκαν Γκρέτσεν Γουίτμερ έχει προβληθεί ως υποψήφια, αν και έχει δηλώσει ότι δεν θα σκεφτόταν να θέσει υποψηφιότητα εάν ο Μπάιντεν παραιτηθεί. Την Κυριακή, λίγα λεπτά μετά την ανακοίνωση του Μπάιντεν, είπε ότι θα κάνει ό,τι μπορεί «για να εκλεγεί Δημοκρατικός και να σταματήσει τον Ντόναλντ Τραμπ».

Και μερικοί άλλοι φημολογούμενοι αντικαταστάτες συσπειρώθηκαν έκτοτε πίσω από την Καμάλα Χάρις - συμπεριλαμβανομένου του Κυβερνήτη της Καλιφόρνια Γκάβιν Νιούσομ, του Υπουργού Μεταφορών Πιτ Μπούτιγκιγκ και του Κυβερνήτη της Πενσυλβάνια Τζος Σαπίρο.

Μερικοί από αυτούς τους υποψηφίους θα μπορούσαν να λάβουν τον ρόλο του αντιπροέδρου εάν η Καμάλα Χάρις κερδίσει τελικά την υποψηφιότητα.

