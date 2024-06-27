Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν τόνισε στους πολιτικούς ηγέτες της ομάδας των Ευρωπαίων Φιλελευθέρων (Renew) στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ότι έχει αποφασίσει να διορίσει ξανά τον Τιερί Μπρετόν ως Επίτροπο της Γαλλίας στην ΕΕ, δήλωσε καλά ενημερωμένη διπλωματική πηγή στο Reuters.

Η απόφαση αυτή, η οποία επιβεβαιώνει πληροφορίες της εφημερίδας Le Monde, γίνεται γνωστή μετά τη δήλωση της ακροδεξιάς Εθνικής Συσπείρωσης ότι θέλει να αποφασίσει ποιος θα είναι ο Επίτροπος της Γαλλίας, εάν κερδίσει τις πρόωρες βουλευτικές εκλογές που θα διεξαχθούν στις 30 Ιουνίου (α' γύρος) και στις 7 Ιουλίου (β' γύρος).

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

