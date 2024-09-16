Το Κρεμλίνο δήλωσε τη Δευτέρα ότι οι ουκρανικοί δεσμοί του φερόμενου ως δράστη στην απόπειρα δολοφονίας του πρώην προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έδειξαν ότι «το να παίζεις με τη φωτιά» είχε συνέπειες.

Όπως μεταδίδει το Reuters, ερωτηθείς σχετικά με αυτό που το FBI αποκάλεσε προφανή απόπειρα δολοφονίας κατά του Τραμπ, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ είπε:

"Δεν είμαστε εμείς που πρέπει να σκεφτόμαστε, είναι οι υπηρεσίες πληροφοριών των ΗΠΑ που πρέπει να σκέφτονται. Σε κάθε περίπτωση, το να παίζεις με τη φωτιά έχει τις συνέπειές του".

Το σχόλιο ήταν μια σαφής αναφορά στην υποστήριξη των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ουκρανία κατά της Ρωσίας.

Το CNN, το Fox News και οι New York Times αναγνώρισαν τον ύποπτο ως τον Ryan Wesley Routh, 58 ετών, από τη Χαβάη, επικαλούμενοι άγνωστους αξιωματούχους επιβολής του νόμου.

Τρεις λογαριασμοί μέσων κοινωνικής δικτύωσης που φέρουν το όνομα του Routh υποδηλώνουν ότι ήταν ένθερμος υποστηρικτής της Ουκρανίας στον πόλεμο της εναντίον της Ρωσίας.

Οι New York Times ανέφεραν ότι είχαν πάρει συνέντευξη από τον Routh το 2023 για ένα άρθρο σχετικά με Αμερικανούς που ήταν εθελοντές στο να βοηθήσουν την πολεμική προσπάθεια της Ουκρανίας.

Ο Routh είπε στους Times ότι είχε ταξιδέψει στην Ουκρανία και είχε περάσει αρκετούς μήνες εκεί το 2022 και προσπαθούσε να στρατολογήσει Αφγανούς στρατιώτες που διέφυγαν από τους Ταλιμπάν για να πολεμήσουν στην Ουκρανία.

Πηγή: skai.gr

