Έξι άνθρωποι που έχασαν τη ζωή τους σε σουίτα πολυτελούς ξενοδοχείου στην Ταϊλάνδη δηλητηριάστηκαν από αφεψήματα με κυάνιο, ανακοίνωσε η αστυνομία.

Βρέθηκαν ίχνη κυανίου και στα έξι φλιτζάνια τσαγιού. Η αστυνομία υποπτεύεται ότι ένας από τους νεκρούς βρισκόταν πίσω από τη δηλητηρίαση και προέβη σε αυτό λόγω χρέους.

Οι έξι νεκροί βρέθηκαν νεκροί από οικονόμους στο ξενοδοχείο Grand Hyatt Erawan στην πρωτεύουσα της Ταϊλάνδης Μπανγκόκ αργά την Τρίτη.

Οι ερευνητές πιστεύουν ότι ήταν νεκροί για 24 ώρες μέχρι τότε.

Thai police are investigating the deaths of six foreign nationals whose bodies were found in a room at an upmarket hotel in Bangkok, including looking for a seventh person in connection with the incident https://t.co/lk94pmcYmY pic.twitter.com/ayewrhe6CL — Reuters (@Reuters) July 17, 2024

Δύο από τους έξι είχαν δανείσει «δεκάδες εκατομμύρια μπατ Ταϊλάνδης» σε έναν από τους νεκρούς για επενδυτικούς σκοπούς, ανέφεραν οι αρχές. Δέκα εκατομμύρια μπατ είναι σχεδόν $280.000 (£215.000).

Σύγχυση και μυστήριο είχε περικυκλώσει νωρίτερα τη ζοφερή ανακάλυψη των σορών, με τις τοπικές αναφορές να αναφέρουν αρχικά ότι υπήρξε πυροβολισμός. Η αστυνομία αργότερα απέρριψε αυτές τις αναφορές.

Τώρα προκύπτει μια πιο ξεκάθαρη εικόνα για το τι μπορεί να είχε συμβεί.

Σε συνέντευξη Τύπου την Τετάρτη, ο αναπληρωτής αρχηγός της αστυνομίας της Μπανγκόκ, στρατηγός Noppassin Poonsawat είπε ότι το γκρουπ είχε κάνει check in στο ξενοδοχείο ξεχωριστά και τους ανατέθηκαν 5 δωμάτια - 4 στον έβδομο όροφο και 1 στον πέμπτο.

Δύο από τα θύματα, η Sherine Chong, 56 ετών, και ο Dang Hung Van, 55 ετών, ήταν Αμερικανοί πολίτες.

Οι άλλοι τέσσερις ήταν υπήκοοι του Βιετνάμ Thi Nguyen Phuong, 46 ετών, ο σύζυγός της Hong Pham Thanh, 49 ετών, Thi Nguyen Phuong Lan, 47 ετών, και Dinh Tran Phu, 37 ετών.

Το γκρουπ παρήγγειλε φαγητό και τσάι, το οποίο παραδόθηκε στο δωμάτιο γύρω στις 14:00 τοπική ώρα και παρελήφθη από την κα Chong που ήταν η μοναδική στο δωμάτιο εκείνη την ώρα.

Σύμφωνα με τον αναπληρωτή αρχηγό της αστυνομίας, ένας σερβιτόρος προσφέρθηκε να φτιάξει τσάι στους καλεσμένους, αλλά η κυρία Chong αρνήθηκε.

Ο σερβιτόρος θυμάται ότι «μιλούσε πολύ λίγο και ήταν εμφανώς υπό πίεση», είπαν οι Αρχές.

Ο σερβιτόρος αργότερα έφυγε από το δωμάτιο - κανείς άλλος θεωρείται ότι δεν μπήκε μέσα στο δωμάτιο εκτός από τους έξι. Η αστυνομία λέει ότι δεν υπάρχουν σημάδια συμπλοκής ή ληστείας και αργότερα βρέθηκαν ίχνη κυανίου και στα έξι φλιτζάνια τσαγιού.

Οι συγγενείς οι οποίοι έδωσαν κατάθεση στην αστυνομία είπαν ότι το ζευγάρι, Thi Nguyen Phuong και Hong Pham Thanh, είχαν μια επιχείρηση οδοποιίας και είχαν δώσει χρήματα στην κα Chong για να επενδύσει σε ένα έργο κτιρίου νοσοκομείου στην Ιαπωνία.

Σύμφωνα με το Reuters, οι καταθέσεις των συγγενών των θυμάτων αποκάλυψαν ότι υπήρξε διαφωνία για χρέος που σχετίζεται με μια επένδυση, είπε η αστυνομία.

Η αστυνομία υποπτεύεται ότι ο κύριος Tran, ένας make-up artist με έδρα το Da Nang του Βιετνάμ, είχε επίσης «εξαπατηθεί» για να κάνει μια επένδυση.

Η μητέρα του κυρίου Tran είπε στο BBC ότι ταξίδεψε στην Ταϊλάνδη την Παρασκευή και τηλεφώνησε στο σπίτι την Κυριακή για να πει ότι έπρεπε να παρατείνει τη διαμονή του - αυτή ήταν η τελευταία φορά που η οικογένειά του είχε ακούσει από αυτόν.

Η κυβέρνηση του Βιετνάμ δήλωσε ότι η πρεσβεία της στην Μπανγκόκ συνεργάζεται στενά με τις αρχές της Ταϊλάνδης για την υπόθεση, ενώ το Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ είπε ότι παρακολουθεί την κατάσταση και οι τοπικές Αρχές είναι υπεύθυνες για την έρευνα.

Με πληροφορίες από το BBC και το Reuters

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.