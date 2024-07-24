Οι τουρκικές αρχές ανακοίνωσαν σήμερα τη σύλληψη ενός ατόμου ως υπόπτου για την έκρηξη παγιδευμένου αυτοκινήτου στη Μόσχα που άφησε δύο τραυματίες, μια υπόθεση που χαρακτηρίστηκε «ιδιαίτερα σημαντική» από τις ρωσικές αρχές, οι οποίες, ωστόσο, δεν ανακοίνωσαν τα ονόματα των θυμάτων ούτε το κίνητρο του εγκλήματος.

«Ο τρομοκράτης που πραγματοποίησε μια βομβιστική επίθεση στη Ρωσία συνελήφθη στο Μπόντρουμ (Αλικαρνασσό)», δήλωσε ο Τούρκος υπουργός Εσωτερικών Αλί Γερλίκαγια με ανάρτηση στο X. Την ανάρτηση του υπουργού συνόδευε ένα βίντεο με τη σύλληψη από ένοπλους πράκτορες με πολιτικά ρούχα ενός άνδρα που επέβαινε σε αυτοκίνητο λευκού χρώματος.

Σύμφωνα με τον Γερλίκαγια, οι ρωσικές αρχές είχαν ενημερώσει την Τουρκία σήμερα πρωί ότι «ένα άτομο ονόματι Γιεβγκένι Σερεμπριάκοφ, ρωσικής υπηκοότητας, δράστης μιας τρομοκρατικής επίθεσης με παγιδευμένο αυτοκίνητο στη Μόσχα» είχε φτάσει σε αυτή την πόλη στα νοτιοδυτικά της Τουρκίας.

Νωρίτερα σήμερα, ο διευθυντής της Υπηρεσίας Πληροφοριών της Ρωσίας (FSB) Αλεξάντερ Μπόρτνικοφ δήλωσε σε ρωσικά μέσα ενημέρωσης ότι ένας ύποπτος διέφυγε από τη Ρωσία για την Τουρκία και ότι οι ρωσικές αρχές συνεργάζονται με τις αντίστοιχες τουρκικές.

Σήμερα το πρωί, δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν σε έκρηξη ενός αυτοκινήτου 4Χ4 στη Μόσχα, ανακοίνωσε το ρωσικό υπουργείο Εσωτερικών η οποία προκλήθηκε από έκρηξη αγνώστου αντικειμένου. Για το περιστατικό κινήθηκε ποινική διαδικασία.

Η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εσωτερικών, η Ιρίνα Βολκ, δήλωσε ότι «ένας μηχανισμός άγνωστης προέλευσης εξερράγη σε αυτοκίνητο σε ένα πάρκινγκ στα βόρεια της πρωτεύουσας». «Δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν και τα θύματα μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο», πρόσθεσε.

Το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS μετέδωσε ότι ένα Toyota Land Cruiser ανατινάχτηκε λίγο μετά την επιβίβαση ενός άνδρα και μιας γυναίκας στο όχημα. Άλλα πέντε αυτοκίνητα υπέστησαν ζημιές από την έκρηξη, σύμφωνα με το πρακτορείο.

Ρωσικά μέσα ενημέρωσης, επικαλούμενα αστυνομικές πηγές, ανέφεραν ότι ένα από τα θύματα ήταν Ρώσος αξιωματικός, αλλά τα δημοσιεύματα διέφεραν ως προς την ταυτότητα του άνδρα και του αξιώματός του. Οι ανακριτές δεν αποκάλυψαν ποτέ την ταυτότητα των δύο τραυματιών.

Σύμφωνα με την ρωσική εφημερίδα Kommersant, αξιωματικός της στρατιωτικής υπηρεσίας πληροφοριών της Ρωσίας GRU τραυματίστηκε από την έκρηξη. Το μέσο ενημέρωσης Baza ανέφερε παράλληλα μέσω Telegram για την έκρηξη βόμβας στο αυτοκίνητο Toyota Land Cruiser ενός αξιωματικού της στρατιωτικής υπηρεσίας πληροφοριών της Ρωσίας (GRU).

Το TASS μετέδωσε ότι τα θύματα ήταν ο Αντρέι Τοργκάτσοφ, «που συμμετέχει στην ειδική στρατιωτική επιχείρηση» στην Ουκρανία και η σύζυγός του.

Ωστόσο, ο Τοργκάτσοφ δήλωσε στο πρακτορείο Ria Novosti και στο ρωσικό τηλεοπτικό δίκτυο RT ότι δεν ήταν τα θύματα αυτός και η σύζυγός του. «Είναι εντελώς ψευδές. Αυτή η έκρηξη δεν έχει καμία σχέση με εμένα», είπε, σύμφωνα με το Ria Novosti.

Άλλα ρωσικά μέσα ενημέρωσης, κυρίως η εφημερίδα Kommersant, υποστήριξαν τότε ότι το θύμα είχε το ίδιο όνομα με αυτό του ατόμου, το οποίο εργαζόταν για τη GRU.

Εικόνες που μεταδόθηκαν στη ρωσική τηλεόραση δείχνουν ένα όχημα 4Χ4 με το μπροστινό μέρος, τις πόρτες και τα παράθυρα κατεστραμμένα από την έκρηξη.

Βίντεο από κάμερες ασφαλείας δείχνει επίσης έναν άνδρα να φαίνεται να τοποθετεί κάτι κάτω από το όχημα κατά τη διάρκεια της νύχτας, και το αντικείμενο αυτό να εκρήγνυται το πρωί.

Πολυάριθμες δολοφονίες ή απόπειρες δολοφονίας στη Ρωσία υποστηρικτών της επίθεσης στην Ουκρανία έχουν αποδοθεί στις ουκρανικές μυστικές υπηρεσίες από το 2022, όταν η Μόσχα εξαπέλυσε την εισβολή της στην Ουκρανία.

Συνήθως, η Μόσχα σπεύδει να κατηγορήσει το Κίεβο για αυτού του είδους τις επιθέσεις, αλλά δεν κατηγόρησε την Ουκρανία για τη σημερινή έκρηξη.

