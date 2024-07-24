Ο Ίλον Μασκ αρνήθηκε ότι προσφέρει 45 εκατομμύρια δολάρια τον μήνα για τη στήριξη της υποψηφιότητας του Ντόναλντ Τραμπ στις προεδρικές εκλογές των ΗΠΑ, διαβεβαιώνοντας πως η συμβολή του είναι πολύ μικρότερη από αυτό το ποσό.

Η εφημερίδα Wall Street Journal είχε γράψει, στα μέσα Ιουλίου, ότι ο επιχειρηματίας προέβλεπε να καταβάλει αυτό το ποσό σε μια «επιτροπή πολιτικής δράσης», την America PAC, μια νομική οντότητα, που δεν συνδέεται με κάποια ομάδα προεκλογικής εκστρατείας.

Η America PAC δεν μπορεί να χρηματοδοτήσει απευθείας έναν υποψήφιο, όμως ο νόμος της επιτρέπει να διεξάγει ενέργειες στήριξης, όπως για παράδειγμα διαφημιστικές καμπάνιες.

«Είναι τερατώδες», σχολίασε στο Χ ο Ίλον Μασκ, χθες, σχετικά με τις πληροφορίες της Wall Street Journal.

«Κάνω δωρεές στην America PAC, όμως σε επίπεδα πολύ χαμηλότερα» από αυτά που αναφέρει η οικονομική εφημερίδα, διαβεβαίωσε ο ίδιος.

Επισήμανε, επίσης, ότι η επιτροπή πολιτικής δράσης στοχεύει να προωθήσει την «αξιοκρατία και τις ατομικές ελευθερίες».

Σύμφωνα με έγγραφα που έδωσε στη δημοσιότητα η Ομοσπονδιακή Εκλογική Επιτροπή, μεταξύ των δωρητών στην America PAC βρίσκονται οι αδελφοί Κάμερον και Τάιλερ Βίνκλεβος, γνωστοί για τη διαμάχη τους με τον Μαρκ Ζάκερμπεργκ για τη δημιουργία του Facebook και προσφάτως για τις επενδύσεις τους στα κρυπτονομίσματα.

Ο κατάλογος περιλαμβάνει, επίσης, ονόματα όπως ο Ντάγκλας Λιόνε, συνέταιρος στην εταιρεία επιχειρηματικών κεφαλαίων Sequoia Capital, μεταξύ των πλέον γνωστών στη Silicon Valley, αλλά και ο Αντόνιο Γκράσιας, διευθύνων σύμβουλος της Tesla από το 2007 έως το 2021.

Το όνομα του Ίλον Μασκ δεν εμφανίζεται στον κατάλογο των χορηγών της America PAC, που είχε συγκεντρώσει στα τέλη Ιουνίου, σύμφωνα με μια οικονομική κατάσταση, το ποσό των 8,75 εκατομμυρίων δολαρίων.

Τον Μάρτιο, ο Ίλον Μασκ, του οποίου το ύψος της περιουσίας εκτιμάται στα 233 δισεκατομμύρια δολάρια από τον ιστότοπο του περιοδικού Forbes, είχε δηλώσει ότι δεν θα στήριζε οικονομικά κανέναν υποψήφιο.

Λίγα λεπτά μετά την επίθεση σε βάρος του Ντόναλντ Τραμπ, την 13η Ιουλίου, είπε δημοσίως ότι στηρίζει τον πρώην πρόεδρο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.