Απόπειρα δολοφονίας Τραμπ: Ένοχος ο Ράιαν Ράουθ - Αντιμέτωπος με ισόβια

Ο 59χρονος Ράιαν Ρουθ κρίθηκε ένοχος για την απόπειρα δολοφονίας του Ντόναλντ Τραμπ, την ώρα που ο Αμερικανός πρόεδρος έπαιζε γκολφ στη Φλόριντα πέρυσι, σε μία από τις δύο επιθέσεις που δέχθηκε κατά τη διάρκεια της δεύτερης προεκλογικής του εκστρατείας.

Οι ένορκοι αποφάνθηκαν ότι ο Ρουθ σκόπευε να σκοτώσει τον Τραμπ, ενώ τον έκριναν ένοχο και για άλλες τέσσερις κατηγορίες, ανάμεσά τους για παρεμπόδιση ομοσπονδιακού πράκτορα και παραβάσεις περί οπλοκατοχής. Αντιμετωπίζει ποινή ισόβιας κάθειρξης.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, ο κατηγορούμενος τράπηκε σε φυγή χωρίς να πυροβολήσει, όταν μυστικός πράκτορας των μυστικών υπηρεσιών που περιπολούσε τον εντόπισε και άνοιξε πυρ. «Το σχέδιο ήταν προσεκτικά μελετημένο και εξαιρετικά σοβαρό και αν δεν είχε παρέμβει ο πράκτορας, ο Ντόναλντ Τραμπ δεν θα ζούσε σήμερα», τόνισε στην αγόρευσή του ο εισαγγελέας Τζον Σίπλεϊ.

Η δίκη, που κράτησε 12 ημέρες, διεξήχθη στον απόηχο της δολοφονίας του ακτιβιστή Τσάρλι Κερκ και έφερε ξανά στο προσκήνιο την κλιμάκωση της πολιτικής βίας στις ΗΠΑ. Εναντίον του Τραμπ έγιναν δύο απόπειρες δολοφονίας κατά την προεκλογική εκστρατεία του 2024.

«Η σημερινή ετυμηγορία καταδεικνύει τη δέσμευση του υπουργείου Δικαιοσύνης να τιμωρεί όσους εμπλέκονται σε πολιτική βία. Η απόπειρα αυτή δεν ήταν μόνο επίθεση εναντίον του προέδρου μας, αλλά και προσβολή κατά του έθνους μας», δήλωσε η γενική εισαγγελέας Παμ Μπόντι.

Ο Ράιαν Ρουθ, που είχε δηλώσει αθώος σε όλες τις κατηγορίες, απέλυσε τους δικηγόρους του και επέλεξε να υπερασπιστεί μόνος τον εαυτό του στη δίκη. Η υπεράσπισή του βασίστηκε, όπως είπε, στη «φύση» του, που χαρακτήρισε «ήπια και μη βίαιη». Ωστόσο, η ασαφής εισαγωγική του δήλωση διακόπηκε από τον ομοσπονδιακό δικαστή και στη συνέχεια δεν αντέτεινε ουσιαστικά τίποτα στις καταθέσεις δεκάδων μαρτύρων από τις υπηρεσίες ασφαλείας που παρουσίασαν τα στοιχεία.



