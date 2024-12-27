Ένας άνδρας που κατηγορείται για απόπειρα δολοφονίας του εκλεγμένου προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στη Νότια Φλόριντα δεν θα δικαστεί μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2025, αποφάσισε αυτή την εβδομάδα ομοσπονδιακός δικαστής.

Η δίκη του Ryan Routh θα ξεκινήσει στις 8 Σεπτεμβρίου αντί για τις 10 Φεβρουαρίου 2025 που είχε προγραμματιστεί προηγουμένως, δήλωσε η περιφερειακή δικαστής των ΗΠΑ Aileen Cannon σε διάταγμα που δόθηκε στη δημοσιότητα τη Δευτέρα.

Ο Routh, 58, κάτοικος της Χαβάης, δήλωσε αθώος.

Οι δικηγόροι του Routh ζήτησαν από τον δικαστή να καθυστερήσει τη δίκη μέχρι τον επόμενο Δεκέμβριο, λέγοντας ότι χρειάζονταν περισσότερο χρόνο για να εξετάσουν τα στοιχεία εναντίον του και να αποφασίσουν εάν θα τον υποστηρίξουν.

Ο Routh είχε 17 κινητά τηλέφωνα και πολλές άλλες ηλεκτρονικές συσκευές και υπάρχουν εκατοντάδες ώρες φωτογραφικών μηχανών και βίντεο παρακολούθησης της αστυνομίας που έχουν δοθεί στην υπεράσπιση, υποστήριξαν οι δικηγόροι του Routh κατά τη διάρκεια μιας ακρόασης πριν από δύο εβδομάδες στο Fort Pierce της Φλόριντα.

Στην παραγγελία της, η Cannon είπε ότι η ημερομηνία δίκης του Σεπτεμβρίου δεν ισοδυναμούσε με «αδικαιολόγητη καθυστέρηση», ενώ ο δικαστής είπε ότι οποιαδήποτε υπεράσπιση παραφροσύνης πρέπει να υποβληθεί μέχρι τις αρχές Φεβρουαρίου. Οποιαδήποτε επίσκεψη στον τόπο της απόπειρας δολοφονίας πρέπει να γίνει μέχρι τα τέλη Φεβρουαρίου.

Οι εισαγγελείς λένε ότι ο Ρουθ σχεδίαζε μεθοδικά να σκοτώσει τον Τραμπ για εβδομάδες προτού τον σημαδέψει με τουφέκι μέσα από τον θάμνο καθώς ο Τραμπ έπαιζε γκολφ στις 15 Σεπτεμβρίου 2024 στο εξοχικό κλαμπ του στο West Palm Beach. Πριν εμφανιστεί ο Τραμπ, ο Ρουθ εντοπίστηκε από έναν πράκτορα της Μυστικής Υπηρεσίας. Ο Ρουθ φέρεται να έστρεψε το τουφέκι του στον πράκτορα, ο οποίος άνοιξε πυρ, με αποτέλεσμα ο Ρουθ να ρίξει το όπλο του και να τραπεί σε φυγή χωρίς να πυροβολήσει. Οι εισαγγελείς λένε ότι άφησε πίσω του ένα σημείωμα που περιγράφει τις προθέσεις του. Συνελήφθη λίγη ώρα αργότερα οδηγώντας σε κοντινό δρόμο.

Η κατηγορία του Routh για απόπειρα δολοφονίας ενός σημαντικού προεδρικού υποψηφίου επισύρει πιθανή ποινή ισόβιας κάθειρξης σε περίπτωση καταδίκης. Άλλες κατηγορίες περιλαμβάνουν επίθεση σε ομοσπονδιακό αξιωματικό και τρεις κατηγορίες για χρήση πυροβόλων όπλων. Κρατείται χωρίς εγγύηση στις ομοσπονδιακές φυλακές του Μαϊάμι.

Η σύλληψη του Ρουθ έγινε δύο μήνες αφότου ο Τραμπ πυροβολήθηκε και τραυματίστηκε στο αυτί σε απόπειρα δολοφονίας κατά τη διάρκεια προεκλογικής συγκέντρωσης στην Πενσυλβάνια. Η Μυστική Υπηρεσία αναγνώρισε τις αποτυχίες που οδήγησαν στον πυροβολισμό, αλλά είπε ότι η ασφάλεια λειτούργησε όπως έπρεπε για να αποτρέψει την πιθανή επίθεση στη Φλόριντα.

