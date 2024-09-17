Στην ανακοίνωση των νέων Ευρωπαίων επιτρόπων και των χαρτοφυλακίων προχωρά η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν. Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής πρόκειται να αναθέσει θέσεις εργασίας στο εκτελεστικό όργανο της ΕΕ, επιβεβαιώνοντας ποιες χώρες θα κερδίσουν ισχυρούς ρόλους στο εμπόριο, τον ανταγωνισμό και την πράσινη ατζέντα.

«Σήμερα παρουσιάζω την ομάδα μου για τα επόμενα πέντε χρόνια. Μια ομάδα ικανών γυναικών και ανδρών έτοιμοι να συνεργαστούν.Για μια ισχυρότερη Ένωση. Για μια πιο ασφαλή Ευρώπη. Για μια πιο ανταγωνιστική Ευρώπη.» αναφέρει σε ανάρτησή της η πρόεδρος της Κομισιόν.

Today I’m presenting my team for the next five years.



A team of competent and motivated women and men ready to work together.



For a stronger Union.

For a more secure Europe.

For a more competitive Europe. https://t.co/Og37dmsXcJ — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) September 17, 2024

Η πρόεδρος της Κομισιόν αναφέρει πως νέα επιτροπή της ΕΕ θα εστιάσει στην ευημερία την ασφάλεια και τη δημοκρατία.

Οι έξι εκτελεστικοί αντιπρόεδροι

Τερέζα Ριμπέρα για την πράσινη μετάβαση, θα είναι υπεύθυνη και για το θέμα της ανταγωνιστικότητας

Χένα Βίρκουνεν για τη Δημοκρατία και την Ψηφιακή Τεχνολογία

Στεφάν Σιζουρνέ για την βιομηχανική στρατηγική, για την ενιαία αγορά

Κάγια Κάλας ως επίτροπος για θέματα εξωτερικής πολιτικής

Ροξάνα Μιρζάτου για τα κοινωνικά δικαιώματα

Ραφαέλ Φίττο για την συνοχή και τις μεταρρυθμίσεις

Οι επίτροποι

Μάρος Σέφκοβιτς για το εμπόριο

Βάλντις Ντομπρόβσκις για την οικονομία και την παραγωγικότητα αλλά και για την εφαρμοστικότητα ΄

Ντουμπράφσκα Σουίτσα για τη Μεσόγειο

Όλιβερ Βαρχέλι για θέματα υγείας

Βούπκε Χοέστρα για θέματα περιβάλλοντος

«Η Πρόεδρος @vonderleyen θα παρουσιάσει την πρότασή της για το νέο Κολλέγιο σήμερα το πρωί στα ΜΜΕ. Η συνέντευξη Τύπου θα πραγματοποιηθεί λίγο μετά την παρουσίαση στους προέδρους των πολιτικών ομάδων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο» έγραψε νωρίτερα σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X ο εκπρόσωπος της κυρίας φον ντερ Λάιεν, Έρικ Μαμέρ.

📣 La Présidente @vonderleyen présentera sa proposition pour le nouveau Collège ce matin aux médias.



La conférence de presse aura lieu peu de temps après la présentation aux présidents des groupes politiques du Parlement européen à Strasbourg.



Suivez-la sur @EC_AVService. — Eric Mamer (@MamerEric2) September 17, 2024

Ποιο χαρτοφυλάκιο αναμένεται να αναλάβει η Ελλάδα

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες για την Ελλάδα στο τραπέζι είναι το χαρτοφυλάκιο των Μεταφορών με ενισχυμένες αρμοδιότητες.

Υπενθυμίζεται ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει προτείνει για τη θέση του Έλληνα επιτρόπου τον Απόστολο Τζιτζικώστα.

Όπως είχε γράψει το Politico αιτιολογώντας γιατί θα δοθεί το χαρτοφυλάκιο των Μεταφορών στην Ελλάδα, «ο πρωθυπουργός της Ελλάδας Κυριάκος Μητσοτάκης περιμένει ένα σημαντικό χαρτοφυλάκιο έχοντας συμβάλλει στην επανεκλογή της φον ντερ Λάιεν. Η επίβλεψη του χαρτοφυλακίου μεταφορών μπορεί να είναι το κλειδί για να βοηθήσει την ελληνική ναυτιλιακή βιομηχανία. Εάν οι μεταφορές από μόνες τους δεν επαρκούν για να ευχαριστήσουν τον Μητσοτάκη, ο Τζιτζικώστας θα μπορούσε να γίνει υπεύθυνος για την περιφερειακή ανάπτυξη, ειδικά δεδομένης της εμπειρίας του στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών».

Σημειώνεται ότι η Επιτροπή είναι ο ισχυρότερος θεσμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης των 27 χωρών. Έχει την εξουσία να προτείνει νέους νόμους της ΕΕ, να εμποδίζει τις συγχωνεύσεις μεταξύ εταιρειών και να υπογράφει συμφωνίες ελεύθερων συναλλαγών.

Κάθε κράτος μέλος της ΕΕ θα έχει μία θέση στο τραπέζι της Επιτροπής, ρόλος συγκρίσιμος με έναν υπουργό της κυβέρνησης, αν και το πολιτικό του βάρος ποικίλλει σημαντικά ανάλογα με το χαρτοφυλάκιο.

Μεταξύ των πιο ισχυρών είναι οι ενημερωτικές εκθέσεις για το εμπόριο και τον ανταγωνισμό, καθώς και τομείς όπως η ενέργεια και η εσωτερική αγορά της ΕΕ, όπου η νομοθεσία της ΕΕ επηρεάζει ουσιαστικά τις επιχειρήσεις και τους καταναλωτές σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Χθες υπήρξε αναστάτωση στη σύνθεση της επόμενης Επιτροπής, όταν η Γαλλία επέλεξε τον υπουργό Εξωτερικών Stephane Sejourne ως νέο υποψήφιο μετά την ξαφνική παραίτηση του Thierry Breton, με «καρφιά» για τη Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Η υποψήφια της Ισπανίδας Κομισιόν, η υπουργός οικολογικής μετάβασης Τερέζα Ριμπέρα, διεκδικεί έναν ανώτερο ρόλο, σύμφωνα με αξιωματούχους της ΕΕ.

Ο υποψήφιος της Πολωνίας Piotr Serafin είναι έτοιμος για μια ισχυρή δουλειά για την επίβλεψη του προϋπολογισμού της ΕΕ, ενώ ο Λιθουανός Andrius Kubilius αναμένεται να γίνει ο πρώτος Επίτροπος Άμυνας της ΕΕ - ένας νέος ρόλος που έχει σχεδιαστεί για να ενισχύσει την ευρωπαϊκή στρατιωτική παραγωγική ικανότητα ενόψει της ρωσικής επιθετικότητας στην ανατολική πλευρά της Ευρώπης .

Ωστόσο, οι εσωτερικές διαπραγματεύσεις της τελευταίας στιγμής θα μπορούσαν να αναδιατάξουν αυτές τις θέσεις εργασίας.

Περιπλέκοντας την εικόνα είναι ότι οι περισσότερες κυβερνήσεις της ΕΕ αγνόησαν το αίτημα της φον ντερ Λάιεν να στείλει τόσο έναν άνδρα όσο και μια γυναίκα υποψήφια για να επιτύχουν ένα ισόρροπο στέλεχος της ΕΕ ως προς το φύλο.

Επί του παρόντος, οι χώρες της ΕΕ έχουν ορίσει 17 άνδρες και 10 γυναίκες - βελτίωση σε σχέση με πριν από μερικές εβδομάδες, αλλά εξακολουθεί να απέχει πολύ από την ίση εκπροσώπηση.

Κάθε νέος επίτροπος θα πρέπει να περάσει μια ακρόαση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, που αναμένεται τις επόμενες εβδομάδες, κατά την οποία οι νομοθέτες της ΕΕ θα προσπαθήσουν να αποσπάσουν υποσχέσεις από τους υποψηφίους για το τι θα τηρήσουν εάν λάβουν τη θέση.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μπορεί να μπλοκάρει τους υποψηφίους της Επιτροπής - με τον Ούγγρο Oliver Varhelyi μεταξύ των υποψηφίων που αξιωματούχοι της ΕΕ αναμένουν ότι θα υποστούν πίεση κατά τη διάρκεια της ακρόασής του.

Οι προκλήσεις

Όπως μεταδίδει το Reuters, η επόμενη Επιτροπή της ΕΕ αναμένεται να αναλάβει καθήκοντα μέχρι το τέλος του έτους, πράγμα που σημαίνει ότι ένα από τα πρώτα καθήκοντά της θα είναι να παρουσιάσει το αποτέλεσμα των προεδρικών εκλογών στις ΗΠΑ τον Νοέμβριο.

Μια δεύτερη προεδρία Τραμπ θα μπορούσε να αλλάξει απότομα την ενότητα της Δύσης για την υποστήριξη της Ουκρανίας ενάντια στη ρωσική εισβολή και τις ανοδικές εμπορικές σχέσεις της ΕΕ με τη μεγαλύτερη οικονομία του κόσμου.

Άλλες προκλήσεις για την επόμενη Επιτροπή της ΕΕ περιλαμβάνουν την αντιμετώπιση της προβληματικής ανταγωνιστικότητας των ευρωπαϊκών βιομηχανιών καθώς ο ανταγωνισμός «σκληραίνει» με την Κίνα για την κατασκευή πράσινων τεχνολογιών όπως τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.