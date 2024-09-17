Η 24χρονη Ιντίλ Μπιλγκέν (Idil Bilgen) εστέφθη στις 11 Σεπτεμβρίου Μις Τουρκία αλλά σίγουρα – όπως σχολίασαν οι χρήστες των social media– δεν είναι η πιο ωραία γυναίκα της χώρας.

Εδώ και μία εβδομάδα, η στέψη της Μπιλγκέν έχει προκαλέσει σωρεία αντιδράσεων λόγω της… ασυνήθιστης ομορφιάς της, που δεν ταιριάζει με το προφίλ των γυναικών που συμμετέχουν στα καλλιστεία, πόσο μάλλον των εστεμμένων.

Σχόλια που έγιναν στα social media ανέφεραν ότι «δεν είναι αρκετά όμορφη ώστε να είναι η βασίλισσα της ομορφιάς της Τουρκίας», μέχρι και πιο… κακοπροαίτερα, όπως το ότι «μοιάζει με άντρα».

Μάλιστα, πολλοί χρήστες έκαναν χιουμοριστικές αναρτήσεις στην οποία συνέκριναν την Μις Τουρκία με χαρακτήρες από τουρκικές ταινίες της δεκαετίας του '70, στις οποίες οι άνδρες μεταμφιέζονται σε γυναίκες για κωμικούς λόγους.

Η Bilgen – διορισμένη γιατρός - δήλωσε ότι αδιαφορεί για τις επικρίσεις στον διαγωνισμό ομορφιάς και τόνισε ότι «η κατανόηση της ομορφιάς δεν είναι μόνο σωματική αλλά και ολιστική έννοια».

Τώρα, σύμφωνα με την Ηurriyet, η 24χρονη εστεμμένη θα επισκεφθεί τον πατέρα της στην Ουκρανία (παρεπιπτόντως, είναι κόρη του πρεσβευτή της Τουρκίας στο Κίεβο, Μουσταφά Λεβέντ Μπιλγκέν) και στη συνέχεια θα αρχίσει να εργάζεται στο Κοινοτικό Κέντρο Υγείας του Μπινγκόλ Γιαιλαντέρ.

