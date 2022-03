Άλλη μια σημαντική απώλεια μετράει η Ρωσία, καθώς ένα ακόμη από τα «πρωτοπαλίκαρα» του Πούτιν σκοτώθηκε στον πόλεμο στην Ουκρανία. Ήταν ένας από τους κορυφαίους διοικητές αλεξιπτωτιστών της Ρωσίας, ο Σεργκέι Σουχάρεφ. Ο θάνατός του επιβεβαιώθηκε σήμερα από την κρατική τηλεόραση της Μόσχας.

«Ο διοικητής του Συντάγματος Αλεξιπτωτιστών της Κοστρόμα, συνταγματάρχης Σεργκέι Σουχάρεφ χάθηκε στις ''στρατιωτικές ασκήσεις", αλλά επέστρεψε στην πατρίδα του με τον σωστό τρόπο», ανέφερε η ανακοίνωση.

Colonel Sergei Sukharev, commander of the Kostroma Airborne Regiment, was slain in #Ukraine. pic.twitter.com/lPnvvCGhyG