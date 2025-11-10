Για ψευδείς αναφορές κάνει λόγο το Κρεμλίνο, σχετικά με δημοσιεύματα του τύπου ότι ο Ρώσος πρόεδρος, Βλαντίμιρ Πούτιν είναι δυσαρεστημένος με τον υπουργό εξωτερικών, Σεργκέι Λαβρόφ

Το Κρεμλίνο ανακοίνωσε επίσης τη Δευτέρα ότι «προετοιμάζεται ενεργά» για την επίσκεψη του Προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν στην Ινδία πριν από το τέλος του έτους και ελπίζει ότι θα είναι ένα ουσιαστικό ταξίδι, σημειώνει το Reuters.

Σχετικά με τις δηλώσεις Τραμπ για το τέλος του πολέμου στην Ουκρανία, σημειώνει ότι και η Ρωσία επιθυμεί να τελειώσει η σύγκρουση το συντομότερο δυνατόν.

Πηγή: skai.gr

