Ένα αεροπορικό δυστύχημα αποφεύχθηκε την τελευταία στιγμή στο αεροδρόμιο του Λος Άντζελες την περασμένη Παρασκευή με την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Αεροπορίας να έχει ξεκινήσει έρευνα για το περιστατικό.

Συγκεκριμένα, ένα ιδιωτικό τζετ που εκμεταλλευόταν η Key Lime Air και μετέφερε την ομάδα μπάσκετ των ανδρών του Πανεπιστημίου Gonzaga παραλίγο να διασχίσει έναν διάδρομο την ώρα που μια άλλη πτήση της Delta απογειωνόταν εκείνη την στιγμή. Από το περιστατικό κανείς δεν τραυματίστηκε.

«Οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας ζήτησαν από την Key Lime Air Flight 563 να μην περάσει από έναν διάδρομο στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Λος Άντζελες επειδή ένα δεύτερο αεροσκάφος απογειωνόταν από τον διάδρομο εκείνη τη στιγμή», ανέφερε η FAA σε δήλωση. «Όταν το αεροσκάφος Embraer E135 προχώρησε στη διέλευση των φραγμών, οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας είπαν στους πιλότους να σταματήσουν. Το τζετ δεν πέρασε ποτέ την άκρη του διαδρόμου».

«Σταμάτα, σταμάτα, σταμάτα!» ακούγεται ένας ελεγκτής εναέριας κυκλοφορίας να φωνάζει στο αεροπλάνο που μετέφερε την ομάδα μπάσκετ. Η πτήση σταμάτησε αμέσως και αφότου απογειώθηκε το αεροσκάφος της Delta προχώρησε.

Η Key Lime Air δεν απάντησε αμέσως στο αίτημα του Associated Press για κάποιο σχόλιο.

«Η πτήση 471 της Delta λειτούργησε κανονικά και δεν γνωρίζουμε καμία επικοινωνία από την FAA σχετικά με αυτήν την πτήση. Συνεργαζόμαστε με αξιωματούχους της αεροπορίας για την έρευνά τους», ανέφερε η αεροπορική εταιρεία σε ένα email.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.