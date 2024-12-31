Μέλος πληρώματος της Swiss νεκρό μετά από κατεπείγουσα προσγείωση στην Αυστρία

Μέλος πληρώματος αεροσκάφους της εταιρείας Swiss, που χρειάστηκε να κάνει κατεπείγουσα προσγείωση την 23η Δεκεμβρίου στην Αυστρία εξαιτίας καπνού στην καμπίνα, υπέκυψε χθες Δευτέρα, ανακοίνωσε ο αερομεταφορέας.

«Η Swiss θρηνεί την απώλεια μέλους πληρώματος καμπίνας», που πέθανε «σε νοσοκομείο της Γκρατς, στην Αυστρία», γνωστοποίησε η διοίκηση της ελβετικής εταιρείας. «Από σεβασμό στους οικείους του, δεν θα δημοσιοποιήσουμε πληροφορίες για το πρόσωπο που συνεργαζόταν μαζί μας, ούτε για την αιτία θανάτου του», πρόσθεσε.

Το πλήρωμα του αεροσκάφους, τύπου Airbus A220-300, που εκτελούσε δρομολόγιο από το Βουκουρέστι στη Ζυρίχη, με 74 επιβαίνοντες, αποφάσισε να κάνει κατεπείγουσα προσγείωση στην Γκρατς, ώστε να απομακρυνθούν εσπευσμένα οι πάντες εξαιτίας «προβλημάτων στον κινητήρα και του εντοπισμού καπνού μέσα στην καμπίνα και στο πιλοτήριο», εξήγησε η Swiss.

Μετά την προσγείωση, έγινε αεροδιακομιδή με ελικόπτερο μέλους του πληρώματος καμπίνας σε νοσοκομείο της Γκρατς, όπου εισήχθη σε μονάδα εντατικής θεραπείας. Άλλο μέλος του πληρώματος επίσης διακομίστηκε σε νοσοκομείο, ενώ δώδεκα επιβάτες δέχθηκαν ιατρικές περιποιήσεις.

«Θα κάνουμε το παν εντός των δυνάμεών μας, σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές, για να εξακριβωθούν τα αίτια του δυστυχήματος. Έχουμε πολλά ερωτήματα και θέλουμε να δοθούν απαντήσεις» σε όλα, τόνισε ακόμη στην ανακοίνωση η Swiss, θυγατρική του γερμανικού ομίλου Lufthansa.

Η Swiss εξήγησε ότι η έρευνά της θα επικεντρωθεί στα μηχανικά μέρη του αεροσκάφους, ειδικά στον κινητήρα, καθώς επίσης και στον εξοπλισμό προστασίας των πληρωμάτων καμπίνας που τους δίνει τη δυνατότητα να αναπνέουν σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης («Protective Breathing Equipment», PBE).

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

