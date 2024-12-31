Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις (IDF) ανακοίνωσαν το βράδυ της Δευτέρας ότι αναχαίτισαν πύραυλο που εκτοξεύτηκε από την Υεμένη, λίγη ώρα αφότου ήχησαν σειρήνες συναγερμού στο κεντρικό τμήμα της χώρας.

Θραύσματα του πυραύλου έπεσαν στην πόλη Μπέιτ Σάμες, κοντά στην Ιερουσαλήμ, χωρίς να αναφερθούν υλικές ζημιές, σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδουν οι Times of Israel.

Την περασμένη Πέμπτη, το Ισραήλ εξαπέλυσε επιθέσεις σε περιοχές που ελέγχουν οι αντάρτες Χούθι στην Υεμένη, ιδίως στην περιοχή του διεθνούς αεροδρομίου στην πρωτεύουσα Σανάα. Τόνισε πως ήταν ανταποδοτικά πλήγματα για τις επανειλημμένες επιθέσεις από τους Χούθι, οι οποίοι υποστηρίζονται από το Ιράν - ορκισμένο εχθρό του Ισραήλ.

Ο ισραηλινός πρεσβευτής στον ΟΗΕ απηύθυνε χθες Δευτέρα μια «τελευταία προειδοποίηση» στους Χούθι να σταματήσουν τις πυραυλικές επιθέσεις εναντίον της χώρας του, διαμηνύοντας πως ειδάλλως διακινδυνεύουν να έχουν το ίδιο πεπρωμένο με την παλαιστινιακή Χαμάς, τη λιβανέζικη Χεζμπολάχ και τον έκπτωτο πρόεδρο της Συρίας Μπασάρ αλ Άσαντ.

