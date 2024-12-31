Θύμα των καιρικών προειδοποιήσεων οι πρωτοχρονιάτικες εκδηλώσεις στη Βρετανία

Λονδίνο, Θανάσης Γκαβός

Σε ακύρωση των υπαίθριων εκδηλώσεων για την υποδοχή του Νέου Έτους προχώρησαν τοπικές αρχές σε Σκωτία και βόρεια Αγγλία λόγω των προειδοποιήσεων που έχει εκδώσει το Μετεωρολογικό Γραφείο για ισχυρούς ανέμους και βροχές.

Το παραδοσιακό Hogmanay στο Εδιμβούργο είναι ο πιο γνωστός εορτασμός της Πρωτοχρονιάς που ακυρώθηκε «για λόγους ασφαλείας του κοινού».

Οι διοργανωτές απολογήθηκαν κυρίως σε όσους τουρίστες ταξίδεψαν για να δουν από κοντά τις εκδηλώσεις της Τρίτης, αλλά και της Δευτέρας που επίσης ακυρώθηκαν, λέγοντας ότι δεν ήταν ασφαλές να πραγματοποιηθεί το πρόγραμμα των υπαίθριων συναυλιών και τελετών.

Μεταξύ άλλων ακυρώθηκε η πάντα εντυπωσιακή επίδειξη πυροτεχνημάτων από το Κάστρο του Εδιμβούργου στην αλλαγή του χρόνου.

Άλλη μεγάλη εκδήλωση που ακυρώθηκε είναι τα πυροτεχνήματα της αλλαγής του έτους στο παραθαλάσσιο θέρετρο του Μπλάκπουλ, λόγω των προγνώσεων για ανέμους στη βορειοδυτική Αγγλία που μπορούν να φτάσουν τα 120 χιλιόμετρα την ώρα.

Στα νοτιότερα της Βρετανίας πιστεύεται ότι τα καιρικά φαινόμενα θα είναι κάπως πιο ήπια, ωστόσο ο δήμος του Λονδίνου έχει αναφέρει πως παρακολουθεί τις καιρικές αλλαγές για την περίπτωση που χρειαστούν τροποποιήσεις στο πρόγραμμα της υποδοχής του 2025.

Κορύφωση των εκδηλώσεων θα είναι τα μεσάνυχτα τοπική η επίδειξη πυροτεχνημάτων στο London Eye στις όχθες του Τάμεση, με 100.000 τυχερούς να έχουν προμηθευτεί εισιτήριο.

Οι περισσότερες μετεωρολογικές προειδοποιήσεις αφορούν τη Σκωτία και αναφέρονται τόσο στους ανέμους και στη βροχή όσο και σε χιόνι στα πιο βόρεια και ορεινά. Οι προειδοποιήσεις ισχύουν μέχρι και την Πρωτοχρονιά, με μία πρόσθετη κίτρινη προειδοποίηση για παγετό μέχρι το πρωί της 2ας Ιανουαρίου.

Στην Αγγλία οι προειδοποιήσεις αφορούν κυρίως τους ισχυρούς ανέμους αλλά και σφοδρές βροχοπτώσεις στα βόρεια και δυτικά μέχρι και την Πρωτοχρονιά.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.