Ένοχη η «εμπρηστική ρητορική» των Δημοκρατικών; Για ορισμένους Ρεπουμπλικανούς, η απόπειρα δολοφονίας του Ντόναλντ Τραμπ στην Πενσιλβάνια των ΗΠΑ προχθές Σάββατο οφειλόταν στο τεταμένο κλίμα της προεκλογικής εκστρατείας — που πρόσαψαν στον Δημοκρατικό πρόεδρο Τζο Μπάιντεν, την ώρα που οι εντάσεις ανάμεσα στις δυο παρατάξεις βρίσκονταν ήδη στα ύψη.

Ενώ απομένουν λιγότεροι από τέσσερις μήνες ως τις προεδρικές και βουλευτικές εκλογές, προχθές ο 78χρονος υποψήφιος πρόεδρος Τραμπ απομακρύνθηκε εσπευσμένα, με το πρόσωπο ματωμένο, από προεκλογική συγκέντρωση στην πόλη Μπάτλερ, στην Πενσιλβάνια, όπου εικοσάρης άρχισε να ρίχνει με ημιαυτόματο τουφέκι, τραυματίζοντας τον πρώην πρόεδρο, σκοτώνοντας έναν υποστηρικτή του και τραυματίζοντας σοβαρά άλλους δυο, προτού πέσει νεκρός από πυρά ελεύθερων σκοπευτών της αστυνομίας.

Παρότι το κίνητρο του νεαρού δράστη παραμένει άγνωστο ως τώρα, όχι ακριβώς λίγοι Ρεπουμπλικανοί σήκωσαν τον δείκτη και τον έστρεψαν στους πολιτικούς τους αντιπάλους.

«Το κεντρικό πρόταγμα της εκστρατείας Μπάιντεν είναι πως ο (σ.σ. πρώην) πρόεδρος Τραμπ είναι αυταρχικός φασίστας, που πρέπει να σταματηθεί με κάθε κόστος. Αυτή η ρητορική οδήγησε απευθείας στην απόπειρα δολοφονίας του (σ.σ. πρώην) προέδρου Τραμπ», υποστήριξε μέσω X προχθές Σάββατο ο γερουσιαστής της αμερικανικής δεξιάς Τζ. Ντ. Βανς, προαλειφόμενος για να γίνει υποψήφιος αντιπρόεδρος του μεγιστάνα.

«Εδώ και χρόνια, κι ακόμη και σήμερα, ακτιβιστές της αριστεράς, δωρητές των Δημοκρατικών και ο ίδιος ο Τζο Μπάιντεν έκαναν αποκρουστικά σχόλια και περιγραφές περί τουφεκισμού του Ντόναλντ Τραμπ», υποστήριξε ο Κρις ΛαΣιβίτα, στέλεχος της ομάδας που διεξάγει την εκστρατεία του πρώην προέδρου.

Το μήνυμα αναπαρήγαγε χθες Κυριακή ο Μάικ Τζόνσον, ο Ρεπουμπλικανός πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων: «Καμιά πολιτική προσωπικότητα στην αμερικανική ιστορία, ακόμη λιγότερο στη σύγχρονη ιστορία, πιθανόν μετά τον Λίνκολν, δεν έχει υποστεί τέτοια δαιμονοποίηση και διωγμό από τα μέσα ενημέρωσης, τις ελίτ του Χόλιγουντ, άλλους πολιτικούς και ακόμη το δικαστικό σύστημα».

«Κι όταν εκπέμπεται συνεχώς το μήνυμα ότι η εκλογή του Ντόναλντ Τραμπ θα αποτελούσε απειλή για τη δημοκρατία, ότι η δημοκρατία θα τερματιζόταν, αυτό εξάπτει τα πνεύματα», πρόσθεσε.

Ο Ρεπουμπλικανός βουλευτής Στιβ Σκαλίζ, ο οποίος το 2017 γλίτωσε από πυρά που θα μπορούσαν να του είχαν στοιχίσει τη ζωή, κατηγόρησε επίσης τους Δημοκρατικούς πως τροφοδοτούν την «εμπρηστική ρητορική».

«Ο Τζο Μπάιντεν έδωσε τη διαταγή», έφθασε να υποστηρίξει ο Ρεπουμπλικανός Μάικ Κόλινς, μέλος της Βουλής των Αντιπροσώπων, απαιτώντας να ασκηθεί δίωξη στον Τζο Μπάιντεν για «υποκίνηση φόνου».

Η Ρεπουμπλικανή βουλεύτρια Μάρτζορι Τέιλορ Γκριν υπερθεμάτισε: «βρισκόμαστε εν μέσω μάχης ανάμεσα στο καλό και στο κακό», είπε (για άλλη μια φορά), συμπληρώνοντας πως «το Δημοκρατικό κόμμα είναι απλούστατα το απόλυτο κακό και χθες προσπάθησε να δολοφονήσει τον (σ.σ. πρώην) πρόεδρο Τραμπ».

Ορισμένοι πάντως προτίμησαν να φανούν πιο συγκρατημένοι. Ο πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής της παράταξης, μέγας σύμμαχος του κ. Τραμπ, ο Μάικλ Γουάτλι, ρωτήθηκε επανειλημμένα για την απόπειρα κατά τη διάρκεια συνέντευξής του στο Fox News, όμως απέφυγε να επιδοθεί σε σεναριολογία.

«Δεν γνωρίζουμε όλες τις λεπτομέρειες» «και θα έχουμε τον χρόνο να κάνουμε έρευνες», είπε. «Όμως, για την ώρα, νομίζω πως όλοι οι Αμερικανοί πρέπει να σταματήσουν, να κάνουν παύση, να αναλογιστούν τι είναι αληθινά σημαντικό», είπε.

Ο Τζο Μπάιντεν και ο Ντόναλντ Τραμπ κάλεσαν και οι δύο χθες τους Αμερικανούς σε ενότητα, την ώρα που διάφορες θεωρίες συνωμοσίας πλημμυρίζουν τους ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης.

Η αμερικανική πολιτική ζωή έχει πολωθεί τα τελευταία χρόνια σε βαθμό που η ατμόσφαιρα είναι ενίοτε ακατάλληλη για αναπνοή.

Ορισμένοι ειδικοί σημειώνουν πως οι βίαιες ενέργειες εναντίον αμερικανών αιρετών αυξήθηκαν δραματικά αφότου ανέλαβε την προεδρία ο Ντόναλντ Τραμπ, τον Ιανουάριο του 2017.

Για τον Τζέικομπ Γουέαρ, ειδικό σε ζητήματα ασφαλείας με έδρα την Ουάσιγκτον, στο ινστιτούτο μελετών Council on Foreign Relations, «οποιαδήποτε έρευνα» για την απόδοση ευθυνών σήμερα δεν θα πήγαινε πουθενά. Έπειτα από αυτή τη «σκοτεινή ημέρα για την ιστορία μας» αυτό που χρειάζεται είναι «οι Αμερικανοί να ενωθούν και να απορρίψουν τις δυνάμεις του διχασμού και της βίας», έκρινε.

«Οι Δημοκρατικοί δεν δίσταζαν να μιλούν ανοικτά για την απειλή που αντιπροσωπεύει ο Τραμπ», επισήμανε από τη δική του πλευρά ο Μάικλ Μπέιλι, καθηγητής πολιτικών επιστημών στο πανεπιστήμιο Τζόρτζταουν της Ουάσιγκτον. «Η εμπρηστική ρητορική» έχει υιοθετηθεί και «στις δυο πλευρές», συνέχισε, αναγνωρίζοντας πάντως πως οι Ρεπουμπλικανοί είναι «πιο επιρρεπείς στο να παντρέψουν αυτή τη ρητορική με εικονογραφία για τα όπλα».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

