Ο περουβιανός πρώην πρόεδρος Αλμπέρτο Φουχιμόρι, 85 ετών, θα είναι υποψήφιος για τρίτη θητεία το 2026, διαβεβαίωσε χθες Κυριακή η κόρη του, η Κέικο Φουχιμόρι, επικεφαλής του ισχυρότερου κόμματος της δεξιάς στο Περού.

Mi padre y yo hemos conversado y decidido juntos que él será el candidato presidencial. pic.twitter.com/YXVj3FWCLM July 14, 2024

«Ο πατέρας μου κι εγώ συζητήσαμε και αποφασίσαμε μαζί πως θα είναι υποψήφιος για την προεδρία», τόνισε η Κέικο Φουχιμόρι μέσω ιστότοπων κοινωνικής δικτύωσης, δημοσιοποιώντας βίντεο στο οποίο εικονίζεται ο πατέρας της — ο οποίος έκανε γνωστό τον Μάιο πως έχει κακοήθη όγκο στη γλώσσα.

Ο Αλμπέρτο Φουχιμόρι, ιαπωνικής καταγωγής, κυβέρνησε το Περού με σιδηρά πυγμή από το 1990 μέχρι το 2000.

Το 2009, καταδικάστηκε να εκτίσει 25 χρόνια κάθειρξης ως ο ηθικός αυτουργός δυο σφαγών τις οποίες είχαν διαπράξει τάγματα θανάτου, στη συνοικία Μπάριος Άλτος (δεκαπέντε νεκροί, ανάμεσά τους παιδί) και στο πανεπιστήμιο Λα Καντούτα (δέκα νεκροί), εν μέσω του πολέμου εναντίον των μαοϊστών ανταρτών του Φωτεινού Μονοπατιού τα χρόνια του 1990.

Αφού εξέτισε τα 16 χρόνια της ποινής του, αποφυλακίστηκε την 7η Δεκεμβρίου 2023, με διαταγή του Συνταγματικού Δικαστηρίου, για «ανθρωπιστικούς λόγους», παρότι εξέφρασε την αντίθεσή του στην απόφαση αυτή το Διαμερικανικό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Εξακολουθούν να υπάρχουν δικαστικής φύσης εμπόδια που ενδέχεται να εμποδίσουν τον κ. Φουχιμόρι να θέσει υποψηφιότητα, ιδίως η υποχρέωσή του να καταβάλει κάπου 15,5 εκατομμύρια δολάρια για την επανόρθωση της ζημίας που προκλήθηκε στις τρεις υποθέσεις για τις οποίες έχει καταδικαστεί από την περουβιανή δικαιοσύνη.

Η Κέικο Φουχιμόρι, η ίδια τρεις φορές ατυχήσασα υποψήφια για την προεδρία, ανέφερε πως δεν θέλει να «μπει σε διάλογο για δικαστικές υποθέσεις». «Αφήνω τον διάλογο αυτό στους δικηγόρους και φαντάζομαι πως (...) θα διευκρινιστεί αργότερα» αν ο πατέρας της θα είναι σε θέση να καταθέσει νέα υποψηφιότητα, δήλωσε στον ραδιοφωνικό σταθμό RPP.

Οι εκλογικές αρχές δεν έχουν αντιδράσει ως αυτό το στάδιο.

Ο πρώην πρόεδρος χρειάστηκε εισαγωγή σε νοσοκομείο επανειλμμένα τα τελευταία χρόνια. Τον Μάιο, αυτός που είναι γνωστός στο Περού με το προσωνύμιο «El Chino» («ο Κινέζος») γνωστοποίησε πως διαγνώστηκε ότι έχει κακοήθη όγκο στη γλώσσα, όπου είχε επίσης καρκίνωμα πριν από 27 χρόνια.

Το 2018, ο κ. Φουχιμόρι ανακοίνωνε πως διαγνώστηκε πως είχε όγκο στους πνεύμονες.

Πριν από μερικές εβδομάδες, υπέστη επίσης τραυματισμό στο ισχίο.

«Υπάρχουν πολλές δοκιμασίες που θα χρειαστεί να περάσει ο πατέρας μου· αναμφίβολα η μεγαλύτερη είναι αυτής της υγείας του», αναγνώρισε η κόρη του πρώην προέδρου.

«Όταν μιλάμε για πολιτικά, βλέπω τη βούλησή του να ζήσει (...) είμαι πεπεισμένη ότι θα θεραπευτεί. Θα είναι εξαίρετος υποψήφιος, σπουδαίος πρόεδρος», έκρινε.

Η κυρία Φουχιμόρι, 49 ετών, είναι αντιμέτωπη με δίκη για ξέπλυμα χρήματος, υπόθεση ενταγμένη στο πολύκροτο σκάνδαλο της Οντεμπρέχτ.

Η εισαγγελία ζήτησε να της επιβληθεί ποινή κάθειρξης 30 και πλέον ετών. Την κατηγορεί πως δωροδοκήθηκε με 1,2 εκατ. δολάρια στο πλαίσιο του συστήματος διαφθοράς της γιγαντιαίας βραζιλιάνικης κατασκευαστικής εταιρείας σ’ όλη τη Λατινική Αμερική για την εξασφάλιση δημοσίων συμβάσεων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

