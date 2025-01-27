Κλέφτες άρπαξαν τέσσερα αρχαία αντικείμενα, συμπεριλαμβανομένου ενός χρυσού κράνους περίπου 2.500 ετών, αφού χρησιμοποίησαν εκρηκτικά για να εισβάλουν σε μουσείο στην Ολλανδία.

Η ληστεία έλαβε χώρα στο μουσείο Drents στο Άσεν, στην Ολλανδία τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου, σύμφωνα με την ολλανδική αστυνομία, η οποία είπε ότι έλαβε αναφορά για έκρηξη στις 3:45 τοπική ώρα.

Πλάνα που έδωσε στη δημοσιότητα η αστυνομία δείχνει τους ύποπτους να ανατινάζουν την πόρτα του μουσείου. Οι κλέφτες άρπαξαν τρία χρυσά βραχιόλια, του 5ου αιώνα καθώς και το κράνος του Cotofenesti του 5ου αιώνα π.Χ., ένα ιστορικά σημαντικό αντικείμενο που είχε δανειστεί το μουσείο από το Εθνικό Ιστορικό Μουσείο της Ρουμανίας στο Βουκουρέστι.

Σύμφωνα με το CNN, τα αντικείμενα ήταν μέρος μιας έκθεσης για τους Δάκες, μια αρχαία κοινωνία που κατείχε μεγάλο μέρος της σημερινής Ρουμανίας πριν κατακτηθεί από τους Ρωμαίους. Η έκθεση “Dacia: Empire of Gold and Silver” παρουσίαζε θησαυρούς που είχαν δανειστεί από διάφορους οργανισμούς της Ρουμανίας.

Σε ανακοίνωσή του, το Μουσείο Drents περιέγραψε το κράνος του Cotofenesti - το οποίο ανακαλύφθηκε σε ένα χωριό της Ρουμανίας σχεδόν πριν από έναν αιώνα - ως «αριστούργημα». Ο σχεδιασμός του περιλαμβάνει μυθολογικές σκηνές και ένα ζευγάρι μάτια που θεωρούνταν ότι αποτρέπουν τους εχθρούς κατά τη διάρκεια της μάχης και προστατεύουν από το «κακό μάτι».

Η ολλανδική αστυνομία ανακοίνωσε ότι συνεργάζεται με την Interpol και από την Κυριακή έλαβε περισσότερες από 50 πληροφορίες. Οι ερευνητές αναζητούν αυτή τη στιγμή πληροφορίες σχετικά με ένα γκρίζο αυτοκίνητο που κλάπηκε από την κοντινή πόλη Άλκμααρ νωρίτερα την εβδομάδα και εντοπίστηκε περίπου τέσσερα μίλια από τον τόπο του εγκλήματος, καμένο, λίγο μετά την ολονύκτια ληστεία. Η αστυνομία πιστεύει ότι οι ύποπτοι εγκατέλειψαν το όχημα και διέφυγαν σε άλλο αυτοκίνητο.

Σε δήλωσή του, ο γενικός διευθυντής του Μουσείου Drents, Χάρι Τούπαν, περιέγραψε το περιστατικό ως μια «σκοτεινή ημέρα»— τόσο για το μουσείο όσο και για το Εθνικό Ιστορικό Μουσείο της Ρουμανίας.

«Είμαστε πολύ σοκαρισμένοι από τα γεγονότα της νύχτας στο μουσείο», πρόσθεσε. «Στην 170χρονη ιστορία του, δεν έχει συμβεί ποτέ κάτι τόσο σημαντικό. Επίσης, νιώθουμε τεράστια θλίψη για τους συναδέλφους μας στη Ρουμανία.»

