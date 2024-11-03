Το Ισραήλ εκτιμά ότι 51 από τους ομήρους που κρατούνται στη Λωρίδα της Γάζας είναι ζωντανοί, ανέφερε σήμερα Κυριακή, η εβραϊκή εφημερίδα Israel Hayom.

Περίπου 101 όμηροι κρατούνται αυτή τη στιγμή στην αιχμαλωσία της Γάζας. Από αυτόν τον αριθμό, 37 όμηροι έχουν ανακοινωθεί επίσημα ως νεκροί, λέει η έκθεση.

Η εβραϊκή εφημερίδα προσθέτει ότι ενώ εξακολουθούν να λείπουν οριστικά στοιχεία για το θάνατο άλλων ομήρων, οι αρχές έχουν στην διάθεσή τους επαρκείς πληροφορίες ότι κι άλλοι όμηροι είναι πιθανό να μην είναι πλέον ζωντανοί.

Ένας αξιωματούχος φέρεται να είπε στην Israel Hayom ότι οι οικογένειες των ομήρων που δεν πιστεύεται ότι είναι πλέον ζωντανοί ενημερώθηκαν για αυτές τις εκτιμήσεις.

Σύμφωνα με την έκθεση, ο πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου είπε στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων και Άμυνας της Κνεσέτ τον Σεπτέμβριο ότι μόνο οι μισοί από τους ομήρους πιστεύεται ότι είναι ακόμα ζωντανοί.

Τον περασμένι Ιούνιο, η Wall Street Journal επικαλέστηκε Αμερικανούς αξιωματούχους ότι μόνο 50 από τους 120 ομήρους που κρατούνταν εκείνη την εποχή στην αιχμαλωσία ήταν ακόμα ζωντανοί.

Διαπραγματεύσεις για τη συμφωνία ομήρων

Η νέα αυτή έκθεση έρχεται εν μέσω προσπαθειών για ανανέωση των διαπραγματεύσεων για τη συμφωνία ομήρων. Στα τέλη Οκτωβρίου, αναφέρθηκε ότι οι διαπραγματευτές που πραγματοποιούσαν συνομιλίες στην πρωτεύουσα του Κατάρ, Ντόχα, συζήτησαν μια συμφωνία που θα απελευθερώσει περιορισμένο αριθμό ομήρων με αντάλλαγμα μια βραχυπρόθεσμη κατάπαυση του πυρός.

