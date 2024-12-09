Η Χαμάς υπέβαλε λίστα ονομάτων για ανταλλαγή ομήρων-κρατουμένων - Ανάμεσά τους και Αμερικανοί πολίτες

Η Χαμάς υπέβαλε λίστα ομήρων που προτείνει να απελευθερώσει στο πρώτο στάδιο της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός με το Ισραήλ, επιπλέον μιας λίστας Παλαιστίνιων που κρατούνται από το Ισραήλ και τους οποίους θέλει να απελευθερώσει, ανέφερε ο ειδησεογραφικός ιστότοπος Al-Araby Al-Jadeed, με έδρα το Λονδίνο.

Το δημοσίευμα, επικαλούμενο πηγή προσκείμενη στις συνομιλίες, αναφέρει ότι το Ισραήλ αξιολογεί τη λίστα και θα μπορούσε να στείλει αντιπροσωπεία στο Κάιρο αργότερα σήμερα.

Σύμφωνα με τους Times of Israel, δημοσιεύματα αναφέρουν ότι οι πλευρές εργάζονται πάνω σε μια μερική συμφωνία, σύμφωνα με την οποία οι όμηροι που ανήκουν στην κατηγορία «ανθρωπιστικής βοήθειας» θα απελευθερωθούν με αντάλλαγμα μια παρατεταμένη εκεχειρία και την απελευθέρωση Παλαιστίνιων κρατουμένων.

Η λεγόμενη ανθρωπιστική κατηγορία περιλαμβάνει ηλικιωμένους, παιδιά, γυναίκες, άρρωστους και βαριά τραυματισμένους ομήρους. Ο αριθμός των ζωντανών ομήρων σε αυτές τις ομάδες θεωρείται σήμερα ότι είναι λιγότερος από 33 που είχαν συζητηθεί προηγουμένως στις συνομιλίες των τελευταίων μηνών.

Το δημοσίευμα αναφέρει επίσης ότι η Χαμάς προτείνει την απελευθέρωση τεσσάρων ομήρων με αμερικανική υπηκοότητα, ορισμένοι από τους οποίους δεν εμπίπτουν στην ανθρωπιστική κατηγορία, σε μια προφανή χειρονομία προς τον επερχόμενο πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος έχει απειλήσει να τιμωρήσει τους υπεύθυνους εάν οι όμηροι δεν απελευθερωθούν πριν από την ορκωμοσία του στις 20 Ιανουαρίου.

Το Ισραήλ πιστεύει ότι 96 από τους 251 ομήρους που απήχθησαν στις 7 Οκτωβρίου εξακολουθούν να βρίσκονται στη Γάζα, συμπεριλαμβανομένων των σορών τουλάχιστον 34 νεκρών που επιβεβαιώθηκαν από τις ισραηλινές δυνάμεις. Τους τελευταίους 14 μήνες, τα στρατεύματα του Ισραήλ διέσωσαν οκτώ ομήρους και ανέκτησαν τις σορούς 38 ομήρων.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.