Ιράν: Το άγνωστο ελληνικό ναυάγιο που είναι αξιοθέατο

Πολλοί γνωρίζουν το "Ναυάγιο" της Ζακύνθου ή "Παναγιώτη", ένα ναυάγιο πλοίου στην απομονωμένη ακτή Άη Γιώργης της Ζακύνθου, που αποτελεί ένα από τα πιο ενδιαφέροντα τουριστικά αξιοθέατα του νησιού. Πολλοί όμως στη χώρα μας δεν γνωρίζουν το ελληνικό ναυάγιο που είναι τουριστικό αξιοθέατο στο Ιράν.

Πρόκειται για το ελληνικό πλοίο "Khoula F", που αποτελεί πόλο έλξης για τους τουρίστες στο νησί Κις του Περσικού Κόλπου, και σύμφωνα με ιρανικά ΜΜΕ βρίσκεται σε κίνδυνο. Το πλοίο ναυάγησε στον Περσικό Κόλπο το 1966 και έχει παραδοθεί στη φθορά του χρόνου.

"Το ελληνικό πλοίο, ένα από τα πιο διάσημα τουριστικά αξιοθέατα του νησιού Κις, βρίσκεται σε σοβαρή κατάσταση. Πολλά μέρη αυτού του πλοίου καταστράφηκαν και η 'πλάτη του κόπηκε'. Αυτές οι συνθήκες έχουν αναγκάσει τους ειδικούς της πολιτιστικής κληρονομιάς και του τουρισμού να διερευνήσουν τη δυνατότητα αναβίωσης αυτής της δομής. Ωστόσο, εάν δεν είναι δυνατή η αποκατάστασή του, πιθανότατα θα σχεδιαστεί και θα εγκατασταθεί ένα άλλο σύμβολο ή κάποιο στοιχείο για να κρατήσει ζωντανή τη μνήμη αυτού του ιστορικού πλοίου" τονίζεται.

Πηγή: skai.gr

