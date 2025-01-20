Απειλές και υποσχέσεις: Τι προμηνύει η δεύτερη θητεία Τραμπ

H ομιλία κατά τη δεύτερη τελετή ορκωμοσίας του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ έμοιαζε πολύ με την πρώτη, κατά την οποία εξαπέλυσε ένα δριμύ «κατηγορώ» προς την τελευταία ηγεσία για τη χώρα που κληρονομεί, αλλά και μεγάλες υποσχέσεις να διορθώσει τα προβλήματά της.

Πριν από οκτώ χρόνια, ο Τραμπ έκανε λόγο για «αμερικανική σφαγή» και υποσχέθηκε να την τερματίσει άμεσα. Τη Δευτέρα, δήλωσε ότι η «παρακμή» της χώρας θα τελειώσει και θα εγκαινιαστεί η «χρυσή εποχή της Αμερικής».

Ο Τραμπ αναφέρθηκε σε μία μακρά λίστα πολιτικών αποφάσεων που συνήθως ακούγονται περισσότερο σε ομιλίες για την κατάσταση της Ένωσης παρά σε μια ομιλία για την Ημέρα της Ορκωμοσίας. Αλλά τα γενικά θέματα ήταν στη βασική γραμμή του Τραμπ, παρουσιάζοντας τον εαυτό του ως εθνικό σωτήρα.

Ο Ρεπουμπλικανός πρόεδρος απηύθυνε την ομιλία του μέσα στη Ροτόντα του Καπιτωλίου λόγω του πολικού ψύχους. Μίλησε με πολλούς παρευρισκόμενους μεταξύ αυτών και Ίλον Μασκ .

Η υπόσχεση της «χρυσής εποχής» της Αμερικής

Από την αρχή, η ομιλία του Τραμπ ακολούθησε την προεκλογική του προσέγγιση: μεγάλες υποσχέσεις για εθνική επιτυχία υπό την ηγεσία του και κατηγορίες για το status quo της χώρας.

«Η χρυσή εποχή της Αμερικής ξεκινά αυτή τη στιγμή», είπε ο Τραμπ σε μια σαφή αναφορά προς τους πρώην προέδρους, συνεχίζοντας στον μακρύ κατάλογο των υποσχέσεων, όπως η «έναρξη μιας συναρπαστικής νέας εποχής», ένα έθνος «μεγαλύτερο, ισχυρότερο και πολύ πιο εξαιρετικό από ποτέ».

«Η κυριαρχία μας θα ανακτηθεί. Η ασφάλειά μας θα αποκατασταθεί. Η ζυγαριά της δικαιοσύνης θα εξισορροπηθεί ξανά», συνέχισε. «Η κορυφαία προτεραιότητά μας θα είναι να δημιουργήσουμε ένα έθνος περήφανο, που θα ευημερεί και θα είναι ελεύθερο».

Το υποκείμενο τεκμήριο, φυσικά, είναι ότι ο Τραμπ κληρονομεί, όπως επανειλημμένως έχει ισχυριστεί σε όλη την προεκλογική του εκστρατεία, «ένα αποτυχημένο έθνος».

Δεσμεύτηκε να στείλει στρατεύματα στα σύνορα ΗΠΑ-Μεξικού , να ενισχύσει την εγχώρια παραγωγή πετρελαίου και να επιβάλει δασμούς για να «πλουτίσουν οι Αμερικανοί πολίτες».

Ο Τραμπ αποκαλεί διεφθαρμένη την προηγούμενη ηγεσία της Αμερικής

Ο Τραμπ περιέγραψε την ηγεσία της Αμερικής των τελευταίων τεσσάρων χρόνων ως ανίκανη και διεφθαρμένη, επαναλαμβάνοντας κάποιες από τις πιο σκοτεινές ρητορικές που χρησιμοποιούσε καθημερινά στην προεκλογική εκστρατεία του.

Δεν ανέφερε ονομαστικά τον προκάτοχό του, τον πρώην πρόεδρο Τζο Μπάιντεν, ή άλλους Δημοκρατικούς, αλλά ήταν σαφές για ποιον μιλούσε.

«Έχουμε τώρα μια κυβέρνηση που δεν μπορεί να διαχειριστεί ούτε μια απλή κρίση στο εσωτερικό της, ενώ την ίδια στιγμή σκοντάφτει σε έναν συνεχή κατάλογο καταστροφικών γεγονότων στο εξωτερικό», είπε ο Τραμπ.

Επίσης, είπε ότι η σημερινή κυβέρνηση προστατεύει τους επικίνδυνους μετανάστες αντί για τους νομοταγείς πολίτες, προστατεύει τα ξένα σύνορα σε βάρος των αμερικανικών συνόρων και «δεν μπορεί πλέον να παρέχει βασικές υπηρεσίες σε περιόδους έκτακτης ανάγκης».

«Όλα αυτά θα αλλάξουν από σήμερα και θα αλλάξουν πολύ γρήγορα», είπε.

Από τη Δευτέρα, οι Ρεπουμπλικάνοι ελέγχουν και τους τρεις θεσμούς της ομοσπονδιακής κυβέρνησης.

Ένας θρίαμβος επί των σκοτεινών δυνάμεων

Ακόμη και πριν αρχίσει να μιλάει ο Τραμπ, ένας θρησκευτικός και πολιτικός σύμμαχός του, ο αιδεσιμότατος Φράνκλιν Γκράχαμ, έθιξε ένα από τα πιο συνηθισμένα θέματα του νέου προέδρου - πώς διώκεται από ανώνυμες κακές δυνάμεις.

Ο Γκράχαμ μίλησε για τους «εχθρούς» του Τραμπ και το προσωπικό «σκοτάδι» του των τελευταίων τεσσάρων ετών.

Κατά την ομιλία του ο Τραμπ, συνέδεσε τις ποινικές διώξεις του με την απόπειρα ανατροπής της εκλογικής ήττας του, κάνοντας λόγο για «όπλιση» του Υπουργείου Δικαιοσύνης, αναφερόμενος στις ομοσπονδιακές και πολιτειακές κατηγορίες εναντίον του. Στη συνέχεια, ο Τραμπ συνέδεσε αυτές τις περιπτώσεις με την απόπειρα δολοφονίας του στο Μπάτλερ της Πενσυλβάνια τον περασμένο Ιούλιο.

«Το ταξίδι για την ανάκτηση της δημοκρατίας μας δεν ήταν εύκολο, μπορώ να σας πω. Όσοι θέλουν να μας σταματήσουν προσπάθησαν να πάρουν την ελευθερία μου και, μάλιστα, να μου αφαιρέσουν τη ζωή», είπε ο Τραμπ.

Στη συνέχεια ο Τραμπ απέδωσε το γεγονός ότι επέζησε στον Θεό , λέγοντας «με έσωσε για να ξανακάνω την Αμερική μεγάλη».

Ψέματα για τις πυρκαγιές

Η κριτική του Τραμπ για την κατάσταση της χώρας επεκτάθηκε στις φωτιές γύρω από το Λος Άντζελες, οι οποίες, όπως είπε, εξακολουθούσαν να καίνε «χωρίς μια συμβολική άμυνα».

Αυτό είναι ψευδές. Οι πυροσβέστες δίνουν μάχη με τις φλόγες από τότε που ξέσπασαν και έχουν σημειώσει σημαντική πρόοδο. Η πυρκαγιά του Eaton έχει περιοριστεί κατά 87% και η πυρκαγιά του Palisades κατά 59%, σύμφωνα με το CalFire.

Ειρηνοποιός και κατακτητής ταυτόχρονα

Ο Τραμπ έχει δεσμευτεί να σταματήσει τους πολέμους και προσπάθησε να προβάλλει τον ρόλο του στη συμβολή στην εφαρμογή εκεχειρίας στη Γάζα . «Ειρηνοποιός και ενοποιητής, αυτό θέλω να γίνω», είπε ο Τραμπ.

Λίγες στιγμές αργότερα εξαπέλυσε μύδρους κατά του Παναμά και απείλησε να ανακτήσει τη Διώρυγα του Παναμά. «Την παίρνουμε πίσω!» δήλωσε ο Τραμπ, έχοντας προηγουμένως αρνηθεί να αποκλείσει το ενδεχόμενο χρήσης στρατιωτικής βίας .

Παράλληλα, δεσμεύτηκε να ακολουθήσει πολιτική που θα «επεκτείνει την επικράτειά της Αμερικής» εν’ω Αμερικανοί αστροναύτες θα φτάσουν στον Άρη - μια υπόσχεση στην οποία αναμφίβολα αρέσκεται ο Μασκ, έναν σημαντικό υποστηρικτή του Τραμπ που επιδιώκει εδώ και καιρό αυτόν τον στόχο.

Σύμφωνα με αναλυτές πρόκειται για μία από τις πολλές αντιφάσεις του Τραμπ. Ο νέος πρόεδρος εκπέμπει μια συγκρουσιακή, φαλλοκρατική προσέγγιση που έχει ενισχύσει την υποστήριξή του μεταξύ των νεαρών ανδρών. Η πολιτική του καριέρα έχει οικοδομηθεί στη σύγκρουση και στις επιθέσεις εναντίον των αντιπάλων. Ωστόσο, ο Τραμπ εμφανίζεται παράλληλα και ως κάποιος που θα τερματίσει τις συγκρούσεις και θα επιφέρει την ειρήνη.

Οι τιτάνες της τεχνολογίας

Το κοινό στη Ροτόντα του Καπιτωλίου περιελάμβανε μερικούς από τους πιο ισχυρούς τιτάνες της τεχνολογίας της χώρας, οι οποίοι έχουν «αγκαλιάσει» τον Τραμπ από τη νίκη του.

Μαζί με τον Μασκ ήταν ο CEO της Google, Σούνταρ Πιτσάι και ο ιδρυτής της Amazon, Τζεφ Μπέζος. Ο ιδιοκτήτης του Facebook Μαρκ Ζούκερμπεργκ και ο διευθύνων σύμβουλος της Apple, Τιμ Κουκ. Ο Μασκ, ο οποίος πρόκειται με τον επιχειρηματία Βίβεκ Ραμασουάμι για να ηγηθεί του Υπουργείου Αποτελεσματικότητας της Κυβέρνησης, είχε την πρώτη θέση πίσω από τα παιδιά του Τραμπ και μπροστά από πολλούς από τους υποψηφίους του στο υπουργικό συμβούλιο.

Ενώ οι επικεφαλής των επιχειρήσεων είχαν τη δυνατότητα να φέρουν τις συζύγους τους, τα μέλη του Κογκρέσου δεν είχαν. Χιλιάδες υποστηρικτές του παρακολούθησαν τη μετάδοση της ορκωμοσίας από το Capitol One Arena.

Το εύρος των αντιδράσεων

Το πλήθος της Ροτόντας ήταν υπέρ του Τραμπ, με τους περισσότερους από τους παρευρισκόμενους να χειροκροτούν και μάλιστα να επιδοκιμάζουν κατά τη διάρκεια της ομιλίας του. Αλλά στο σημείο που κάθονταν πρώην πρόεδροι, πρώτες κυρίες και αντιπρόεδροι επικρατούσε σιγή.

Αφού ο Τραμπ επανέλαβε στην ομιλία του να καταλάβει τη Διώρυγα του Παναμά, με τον ψευδή ισχυρισμό ότι η Κίνα διευθύνει το διηπειρωτικό κανάλι, ο Μπάιντεν και η πρώην αντιπρόεδρος Καμάλα Χάρις, μεταξύ άλλων, άκουγαν ανέκφραστοι, όπως και ο πρώην πρόεδρος Μπιλ Κλίντον. Η Χίλαρι Κλίντον, η πρώην υπουργός Εξωτερικών που έχασε από τον Τραμπ το 2016, γύρισε προς τα αριστερά της, λέγοντας κάτι προς την κατεύθυνση του πρώην προέδρου Τζορτζ Μπους. Ο Μπους, ο οποίος λέγεται ότι αστειεύτηκε ότι η πρώτη ομιλία του Τραμπ στην ορκωμοσία ήταν «περίεργη», χαμογελούσε.

Λιγότερο από δύο εβδομάδες πριν, ο Τραμπ δεν έτυχε θερμής υποδοχής στην κηδεία του πρώην προέδρου Τζίμι Κάρτερ . Ο Τραμπ μίλησε με τον πρώην πρόεδρο Μπαράκ Ομπάμα, αλλά οι υπόλοιποι πρώην πρόεδροι και οι σύζυγοί τους τον παρέκαμψαν χωρίς να χαιρετήσουν.

Η δεύτερη τελετή ορκωμοσίας

Η ομιλία είχε αμφιλεγόμενες στιγμές, αλλά ο Τραμπ είπε αργότερα ότι θα μπορούσε να ήταν πολύ πιο σκληρή.

Ο Τραμπ κατευθύνθηκε από τη ροτόντα προς το Κέντρο Επισκεπτών του Καπιτωλίου για να ευχαριστήσει τους υποστηρικτές του που παρακολούθησαν την ομιλία του στις οθόνες. Στη συνέχεια έδωσε μια ομιλία που ήταν μεγαλύτερη και πιο ελεύθερη.

Ο νέος πρόεδρος είπε ότι ήθελε να μιλήσει για την υποστήριξη των ανθρώπων που συνελήφθησαν επειδή εισέβαλαν στο Καπιτώλιο στις 6 Ιανουαρίου 2021. Δεν αναφέρθηκε στην ομιλία της ορκωμοσίας, είπε, επειδή η πρώτη κυρία Μελάνια Τραμπ και ο αντιπρόεδρος JD Vance του το ζήτησα.

Ωστόσο, ο Τραμπ κατέστησε σαφές ότι πρόκειται να βοηθήσει τους υποστηρικτές του που συνελήφθησαν για εισβολή στο Καπιτώλιο, αποκαλώντας τους «όμηρους» και διαμηνύοντας ότι οι ενέργειές του θα μιλούσαν πιο δυνατά από κάθε λέξη.

Περισσότεροι από 1.230 άνθρωποι έχουν κατηγορηθεί για ομοσπονδιακά εγκλήματα κατά την εξέγερση, που κυμαίνονται από πλημμελήματα όπως η καταπάτηση και σε κακουργήματα όπως η επίθεση σε αστυνομικούς και η συνωμοσία.

Ο Τραμπ επέκρινε επίσης την απόφαση του Μπάιντεν να δώσει χάρη στα μέλη της οικογένειάς του και στα μέλη της επιτροπής του Κογκρέσου της 6ης Ιανουαρίου. Αναφέρθηκε ονομαστικά στα μέλη των ρεπουμπλικανών αυτής της επιτροπής, τη Λίζ Τσένει και τον Άνταμ Κίνζινγκερ.



