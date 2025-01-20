Ζιμπάμπουε: Τουλάχιστον επτά νεκροί εξαιτίας κατάρρευσης σε παράνομο χρυσωρυχείο

Τουλάχιστον επτά άνθρωποι σκοτώθηκαν εξαιτίας κατάρρευσης σε παράνομο χρυσωρυχείο στη βορειοανατολική Ζιμπάμπουε, όπως ανακοίνωσε σήμερα η αστυνομία της αφρικανικής χώρας.

Το δυστύχημα σημειώθηκε το Σάββατο στην Μπιντούρα, περίπου 85 χιλιόμετρα βόρεια της πρωτεύουσας Χαράρε.

Μέχρι στιγμής έχουν ταυτοποιηθεί πέντε νεκροί, ηλικίας 20 έως 34 ετών, σύμφωνα με την ενημέρωση από την αστυνομία, χωρίς να διευκρινίζεται πόσοι άνθρωποι βρίσκονταν μέσα στις στοές όταν σημειώθηκε η κατάρρευση.

Μαρτυρίες που δημοσιεύονται σε τοπικά μέσα ενημέρωσης κάνουν λόγο για περίπου 15 εγκλωβισμένους.

Η παράνομη εξόρυξη στη Ζιμπάμπουε – χώρα με τεράστιο ορυκτό πλούτο – είναι ευρέως διαδεδομένη και δεν λείπουν τα δυστυχήματα. Τον Σεπτέμβριο του 2023, εννέα άνθρωποι βρήκαν τον θάνατο από την κατάρρευση ορυχείου στο Τσεγκουτού, περίπου 120 χιλιόμετρα δυτικά της Χαράρε.

Στη γειτονική Νότια Αφρική, 87 άνθρωποι ανασύρθηκαν νεκροί από εγκαταλελειμμένο χρυσωρυχείο κοντά στο Στιλφοντέιν. Από τα μέσα Αυγούστου, η αστυνομία έχει συλλάβει περίπου 1.900 παράνομους μεταλλωρύχους, εκ των οποίων περισσότεροι από 400 κατάγονται από τη Ζιμπάμπουε.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

