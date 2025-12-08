Απάντηση ΕΕ σε Μασκ: Θα διασφαλίσουμε ότι το πρόστιμο θα πληρωθεί

Αμετακίνητη παραμένει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρά τις σφοδρές επιθέσεις του Ίλον Μασκ για την επιβολή προστίμου 120 εκατ. ευρώ στην πλατφόρμα Χ για παραβίαση των κανόνων διαφάνειας, διαμηνύοντας ότι θα «διασφαλίσει» πως θα εισπράξει τα χρήματα.

Η Επιτροπή ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι το X παραβίασε τις υποχρεώσεις περί διαφάνειας και τις απαγορεύσεις που αφορούν στον παραπλανητικό σχεδιασμό που προβλέπει ο Κανονισμός για τις Ψηφιακές Υπηρεσίες (Digital Services Act – DSA), επιβάλλοντας την οικονομική ποινή.

Η απόφαση προκάλεσε κύμα κατηγοριών περί λογοκρισίας από Αμερικανούς αξιωματούχους, τον ίδιο τον Μασκ και τους υποστηρικτές του, με ορισμένους να υποστηρίζουν ότι η εταιρεία θα έπρεπε να αρνηθεί να πληρώσει το πρόστιμο.

«Η X θα πρέπει να πληρώσει το πρόστιμο. Τα 120 εκατομμύρια ευρώ θα πρέπει να καταβληθούν. Θα διασφαλίσουμε ότι θα λάβουμε αυτά τα χρήματα», δήλωσε ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Τόμας Ρενιέ, κατά την τακτική ενημέρωση των δημοσιογράφων, όταν ρωτήθηκε πώς η ΕΕ μπορεί να εγγυηθεί ότι η εταιρεία του Ίλον Μασκ θα συμμορφωθεί.

Ο Ρενιέ σημείωσε ότι το X έχει ακόμη τη δυνατότητα να προσβάλει την απόφαση στα δικαστήρια. «Υπάρχουν διαδικαστικά βήματα που πρέπει να ληφθούν υπόψη και κάθε απόφαση της Επιτροπής μπορεί να προσβληθεί ενώπιον του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης», είπε.

«Ας μην προτρέχουμε. Μόλις λάβαμε την απόφαση και επιβάλαμε το πρόστιμο στη X. Η εταιρεία πρέπει τώρα να το πληρώσει και έχει 90 ημέρες για να μας απαντήσει» τόνισε.

Το X είχε προσφύγει επανειλλημμένα στο παρελθόν στη δικαιοσύνη για να αμφισβητήσει ρυθμιστικές αποφάσεις με τις οποίες διαφωνεί. Δεν έχει ακόμη ανακοινώσει αν θα ασκήσει έφεση κατά της απόφασης της Παρασκευής.

Η εταιρεία δεν έχει εκδώσει επίσημη δήλωση, με τον λογαριασμό Global Government Affairs, που εκφράζει τις θέσεις της σε ρυθμιστικά ζητήματα, να αναδημοσιεύει σχόλια Αμερικανών αξιωματούχων.

Ο Ίλον Μασκ, το Σάββατο, απείλησε με ενέργειες τόσο κατά της ΕΕ όσο και κατά «συγκεκριμένων ατόμων». «Η “ΕΕ” επέβαλε αυτό το τρελό πρόστιμο όχι μόνο στο X, αλλά και σε εμένα προσωπικά, κάτι που είναι ακόμη πιο παρανοϊκό!» έγραψε στην πλατφόρμα. «Επομένως, φαίνεται λογικό η απάντησή μας να απευθυνθεί όχι μόνο στην ΕΕ, αλλά και στα άτομα που έλαβαν αυτή την απόφαση εναντίον μου.»

Ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Τόμας Ρενιέ, υπερασπίστηκε επίσης τη συνεχιζόμενη χρήση της πλατφόρμας X από την Κομισιόν για τις εταιρικές της ανακοινώσεις, παρά τη σφοδρή αντι-ευρωπαϊκή ρητορική του Ίλον Μασκ το Σαββατοκύριακο και παρά την απόφαση της πλατφόρμας να αναστείλει τον λογαριασμό της Επιτροπής για πληρωμένη διαφήμιση.

Ο Ρενιέ είπε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χρησιμοποιεί συνολικά 15 πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης και δεν έχει λάβει απόφαση να σταματήσει τη χρήση της X.

«Όλες αυτές οι πλατφόρμες είναι τρόποι επικοινωνίας με τους πολίτες και τους ενδιαφερόμενους φορείς, για να μιλάμε για το έργο μας στην ΕΕ», ανέφερε.

Η επικεφαλής εκπρόσωπος της Επιτροπής, Πόλα Πίνιο, τόνισε ότι δηλώσεις που συγκρίνουν την ΕΕ με τη ναζιστική Γερμανία «εντάσσονται στην ελευθερία του λόγου, την οποία υπερασπιζόμαστε στην ΕΕ» και η οποία «επιτρέπει ακόμη και τις πιο παράλογες δηλώσεις που μπορεί κανείς να φανταστεί».

Ο Ρενιέ πρόσθεσε ότι η Επιτροπή έχει σταματήσει «να χρησιμοποιεί πληρωμένη διαφήμιση ή οποιεσδήποτε πληρωμένες υπηρεσίες της X» από το 2023, αν και ο κανονικός της λογαριασμός παραμένει ενεργός.

Η Κομισιόν δεν απάντησε στο ερώτημα αν έχει υπάρξει απευθείας επικοινωνία με Αμερικανούς αξιωματούχους μετά την ανακοίνωση του προστίμου. Ο Ρενιέ είπε ότι η ΕΕ παραμένει σε επαφή με την εταιρεία και ότι το X είχε ενημερωθεί πριν από την επίσημη ανακοίνωση του προστίμου.



