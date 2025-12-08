Η συνάντηση των ηγετών της Γαλλίας, της Βρετανίας και της Γερμανίας με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι τη Δευτέρα επέτρεψε τη συνέχιση του κοινού έργου γύρω από το αμερικανικό ειρηνευτικό σχέδιο για την Ουκρανία, ανακοίνωσε το Ελιζέ.

Η Γαλλική Προεδρία πρόσθεσε ότι οι εργασίες θα εντατικοποιηθούν, με στόχο την παροχή ισχυρών εγγυήσεων ασφάλειας προς την Ουκρανία και τον σχεδιασμό μέτρων για την ανοικοδόμηση της χώρας.

