Ο πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και ο πρωθυπουργός της Ουγγαρίας Βίκτορ Όρμπαν συμφώνησαν ότι η Τουρκία θα εγγυηθεί τη συνέχιση της ροής ρωσικού φυσικού αερίου προς την Ουγγαρία, δήλωσε ο Όρμπαν σε συνέντευξη Τύπου στην Κωνσταντινούπολη τη Δευτέρα.

Ο Όρμπαν πρόσθεσε ότι η Ουγγαρία έχει λάβει 7,5 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα φυσικού αερίου μέσω του αγωγού TurkStream από την αρχή του έτους.

Ο πρωθυπουργός της Ουγγαρίας, Βίκτορ Όρμπαν, υπογράμμισε ότι «όταν κοιτάζω τον κόσμο που περιβάλλει την Ουγγαρία, βλέπω πραγματικά την Τουρκική Ενότητα ως έναν κόσμο που αγωνίζεται, που αναδεικνύεται και ενισχύεται».

Αναφερόμενος στον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας, ο Όρμπαν είπε ότι «εκτιμούμε τις προσπάθειες και την επιμονή του κυρίου Προέδρου. Σε αυτό το θέμα, ο μόνος επιτυχημένος μεσολαβητής υπήρξε εκείνος».



Αναφερόμενος στις εμπορικές σχέσεις των δύο χωρών, ο Τούρκος πρόεδρος, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν δήλωσε: «Λαμβάνοντας υπόψη το ισχυρό εμπορικό δυναμικό μεταξύ μας, συζητήσαμε την αναθεώρηση του στόχου του εμπορικού μας όγκου στα 10 δισεκατομμύρια δολάρια. Συμφωνήσαμε επίσης να λειτουργήσουν με τον πιο αποδοτικό τρόπο οι υφιστάμενοι μηχανισμοί οικονομίας και εμπορίου».

«Υπογράψαμε ποικίλα έγγραφα που θα ενισχύσουν το θεσμικό πλαίσιο των σχέσεών μας — από την αεροπορία και την ασφάλεια έως την τεχνολογία, τον πολιτισμό και την εκπαίδευση», πρόσθεσε ο Ερντογάν.

Ειδικότερα, ο Τούρκος πρόεδρος ανέφερε ότι «με τον κ. Όρμπαν πλησιάζουμε στον στόχο των 6 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε εμπορικό όγκο που είχαμε θέσει. Στο πλαίσιο του Έτους Επιστήμης και Καινοτομίας Τουρκίας–Ουγγαρίας για το 2025, υλοποιήσαμε 28 κοινές δράσεις και χρηματοδοτήσαμε μεγάλα κοινά έργα. Αποφασίσαμε τη δημιουργία Κοινού Οργανισμού Σχεδιασμού, ο οποίος θα επιτρέψει την αντιμετώπιση διμερών και διεθνών ζητημάτων με πολύ πιο θεσμικό τρόπο. Λαμβάνοντας υπόψη το ισχυρό εμπορικό δυναμικό ανάμεσα στις δύο χώρες, συζητήσαμε την αναθεώρηση του στόχου μας στα 10 δισεκατομμύρια δολάρια».



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.