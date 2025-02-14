Φωτιά σε πολυτελές ξενοδοχείο στο Λονδίνο

Μεγάλη πυρκαγιά ξέσπασε νωρίτερα σε γνωστό, πολυτελές ξενοδοχείο του Λονδίνου με την Πυροσβεστική να επιχειρεί για την κατάσβεση της φωτιάς έχοντας απομακρύνει τουλάχιστον 100 άτομα.

Για την εκκένωση και την κατάσβεση στο Chiltern Firehouse, στην οδό Chiltern Road, στο Marylebone έχουν σπεύσει είκοσι πυροσβεστικά οχήματα και περίπου 125 πυροσβέστες κλήθηκαν στην πυρκαγιά, σύμφωνα μετην Πυροσβεστική Υπηρεσία του Λονδίνου (LFB).

«Υπάρχει πυρκαγιά σε αγωγούς που οδηγούν από το ισόγειο στην οροφή του τετραώροφου ξενοδοχείου με εστιατόριο στο ισόγειο. Ένας χώρος εγκαταστάσεων στο επίπεδο της οροφής έχει επίσης πάρει φωτιά», ανέφερε η πυροσβεστική σε σχετική ανακοίνωση.

Η αιτία της πυρκαγιάς είναι άγνωστη.

Στο ξενοδοχείο είχε διοργανωθεί το πάρτι των 50ων γενεθλίων της Kylie Minogue το 2018 και είναι γνωστό ότι σε αυτό συχνάζουν διασημότητες.

Η διαμονή στο ξενοδοχείο, που βρίσκεται κοντά στην Baker Street, κοστίζει σύμφωνα με τα σχετικά στοιχεία που αντλούνται από διαδίκτυο πάνω από 700 λίρες τη βραδιά.

🚨 BREAKING: Fire breaks out at Chiltern Firehousehttps://t.co/mTWoDmpxXx — The Telegraph (@Telegraph) February 14, 2025

