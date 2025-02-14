ΗΠΑ: Ο πρόεδρος Τραμπ λέει ότι «απειλείται η ελευθερία της έκφρασης» στην Ευρώπη

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα Παρασκευή ότι ανησυχεί επειδή απειλείται, όπως ισχυρίστηκε, το «δικαίωμα στην ελευθερία της έκφρασης» στην Ευρώπη, επαναλαμβάνοντας τις δηλώσεις που έκανε νωρίτερα στην ομιλία του στο Μόναχο ο αντιπρόεδρός του, Τζέι Ντι Βανς.

Όταν ρωτήθηκε για την ομιλία του Βανς στη Διάσκεψη του Μονάχου για την Ασφάλεια, ο Τραμπ αποφάνθηκε: «Η Ευρώπη χάνει το υπέροχο δικαίωμα της ελευθερίας της έκφρασης» και στη συνέχεια, πρόσθεσε: «Η Ευρώπη έχει σοβαρό μεταναστευτικό πρόβλημα».

Νωρίτερα, ο Βανς κατηγόρησε τους Ευρωπαίους πολιτικούς ότι λογοκρίνουν την ελεύθερη έκφραση.

Ο Τραμπ ισχυρίστηκε ότι η ομιλία του αντιπροέδρου του έτυχε θετικής αποδοχής.

Η ομιλία του Βανς πυροδότησε έντονες αντιδράσεις στην Ευρώπη. Ένας δημοσιογράφος του πρακτορείου Reuters που ήταν σε μια από τις πλαϊνές αίθουσες από εκείνη όπου διεξάγεται η Διάσκεψη, όπου περισσότεροι αντιπρόσωποι άκουγαν την ομιλία του Αμερικανού αντιπροέδρου, είπε ότι έδειχναν έκπληκτοι και δεν τον χειροκρότησαν.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

