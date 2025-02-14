Βανς κατά Ευρώπης: Δύο κόσμοι συγκρούονται στο Μόναχο

Ανταπόκριση από το Μόναχο



«Ο μεγαλύτερος κίνδυνος που βλέπω στην Ευρώπη δεν είναι η Ρωσία ή η Κίνα ή κάποιος άλλος εξωτερικός παράγοντας. Ο μεγαλύτερος κίνδυνος βρίσκεται εντός της». Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς ήρθε στο Μόναχο σε «αποστολή ειδικών σκοπών», όπως ακούγεται στους διαδρόμους του Bayerischer Hof, του ιστορικού ξενοδοχείου, όπου διεξάγεται η Διάσκεψη Ασφαλείας του Μονάχου τις τελευταίες ώρες.

Προηγουμένως ο Τζέι Ντι Βανς είχε ευχαριστήσει σύντομα τον Κρίστοφ Χόισγκεν, επικεφαλής της Διάσκεψης Ασφαλείας του Μονάχου για την πρόσκληση, εξέφρασε τη θλίψη του για τη χθεσινή ισλαμιστική επίθεση με 36 τραυματίες στο Μόναχο και αναφέρθηκε στην αγάπη του ίδιου και της συζύγου του για αυτή την πόλη, την οποία για πρώτη φορά είχε επισκεφθεί ιδιωτικά.Αμέσως μετά, πέρασε χωρίς άλλες εισαγωγές και περιστροφές, στο πολιτικό «μανιφέστο» του νέου δόγματος του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για την Ευρώπη, σε σχεδόν πολεμικούς τόνους, επιβεβαιώνοντας τις προβλέψεις για «επίθεση» στην Ευρώπη και για μια ομιλία που θα προκαλούσε τουλάχιστον σοκ στην καρδιά της Ευρώπης και μάλιστα εντός έδρας. Στη Γερμανία, λίγες μόλις ημέρες πριν από τις κρίσιμες πρόωρες εκλογές της 23ης Φεβρουαρίου.Μετωπική επίθεση Βανς στην ΕυρώπηΟ Τζέι Ντι Βανς αποκάλεσε την ευρωπαϊκή δημοκρατία ελλειμματική, διότι κατά τη γνώμη του καταπατά τις θεμελιώδεις αρχές που η ίδια πρεσβεύει: την ελευθερία της γνώμης, του Τύπου, τον σεβασμό των πολιτικών αντιπάλων, των άλλων φωνών, εκείνων, που όπως είπε, επιλέγει να στηρίξει με την ψήφο του ο λαός.Ο λόγος βέβαια για τις «εναλλακτικές» πολιτικές δυνάμεις που αναδύονται στην Ευρώπη, μια έμμεση αλλά σαφής αναφορά στην ακροδεξιά Εναλλακτική για τη Γερμανία, πολιτικοί της οποίας δεν έχουν προσκληθεί στη Διάσκεψη Ασφαλείας του Μονάχου.Οι συμμετέχοντες παρακολούθησαν την ομιλία Βανς παγωμένοι, βλέποντας να εκτυλίσσεται μπροστά στα μάτια τους η σύγκρουση δύο κόσμων: από τη μια πλευρά του νέου κόσμου, όπως τον αντιλαμβάνεται ο Ντόναλντ Τραμπ, με βασικό κανόνα την επιβολή ισχύος, παραβλέποντας κανόνες, γραπτούς και άγραφους του διεθνούς δικαίου. Από την άλλη, του κόσμου της Ευρώπης, με τις αξίες που πρεσβεύει μεταπολεμικά και μετά τον Ψυχρό πόλεμο, τις ιδέες πάνως στις οποίες βασίστηκε η ευρωπαϊκή ενοποίηση, η οποία δέχεται διαδοχικά σοκ με πολλαπλές κρίσεις εδώ και πολλά χρόνια.Μερτς στην DW: Iστορική ημερομηνίαΟ επικεφαλής των Χριστιανοδημοκρατών Φρίντριχ Μερτς σε συνέντευξή του στην DW κάνει λόγο για μια «ιστορική ημερομηνία» αναφερόμενος στην 14η Φεβρουαρίου του 2025, ημέρα κατά την οποία για τον ίδιο τέθηκαν εν αμφιβόλω «οι αμερικανικές εγγυήσεις ασφαλείας». Έκανε λόγο για ευθεία αμφισβήτηση της «δημοκρατίας από τους Αμερικανούς» αλλά και για «ανάμειξη στον γερμανικό προεκλογικό αγώνα». Ο ίδιος δεν δήλωσε πάντως «έκπληκτος», λέγοντας ότι είχε «προαναγγελθεί». Όπως είπε επίσης, στέλνοντας μήνυμα προς τον Λευκό Οίκο, «δεν είναι καθήκον της αμερικανικής κυβέρνησης να εξηγήσει στη Γερμανία πώς θα προστατεύσει η ίδια τους δημοκρατικούς θεσμούς της».Η επίθεση Βανς στην Ευρώπη είχε πάντως πράγματι προαναγγελθεί με μια πολύκροτη συνέντευξή του στην Wall Street Journal, στο προοίμιο της Διάσκεψης, όπου και εκεί είχε εκφράσει την στήριξή του στην AfD, με την Γερμανίδα υπ. Εξωτερικών Αναλένα Μπέρμποκ να την χαρακτηρίζει παρέμβαση στις εσωτερικές υποθέσεις της Γερμανίας.«Οι μόνοι που αποφασίζουν για τις γερμανικές βουλευτικές εκλογές, όπως συμβαίνει σε κάθε δημοκρατία, είναι και θα συνεχίσουν να είναι οι Γερμανοί ψηφοφόροι» ανέφερε σε δήλωσή της.Από την πλευρά του ο Γερμανός πρόεδρος Φρανκ-Βάλτερ Σταϊνμάιερ, ο οποίος μίλησε επίσης κατά την έναρξη της Διάσκεψης Ασφαλείας και συνάντησε τον Τζέι Ντι Βανς, δήλωσε ότι η διακυβέρνηση Τραμπ θέτει υπό αμφισβήτηση «παγιωμένους κανόνες».Ο Γερμανός υπ. Άμυνας Μπόρις Πιστόριους, σε μια πρώτη αντίδραση από το Μόναχο, εξαπέλυσε πυρά κατά του Τζέι Ντι Βανς, σημειώνοντας: «Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ αμφισβήτησε την δημοκρατία στο σύνολο της Ευρώπης. Μιλά για κατάργηση της δημοκρατίας. Αν τον κατάλαβα σωστά, συγκρίνει τις συνθήκες που επικρατούν σε ορισμένα σημεία της Ευρώπης, με εκείνες που επικρατούν σε αυταρχικά καθεστώτα. Αυτό δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό» ανέφερε σε έντονους τόνους, αποκαλώντας «διαστρεβλωμένη» την εικόνα του Τζέι Ντι Βανς για τη δημοκρατία.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.