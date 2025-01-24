Λογαριασμός
Ξεκίνησε η γεώτρηση στο οικόπεδο 5 της κυπριακής ΑΟΖ - Δείτε φωτογραφίες 

Ο Νίκος Χριστοδουλίδης δημοσιοποίησε τις πρώτες εικόνες στο «Χ» - Στο Οικόπεδο 5 δραστηριοποιείται η EXXON MOBIL σε κοινοπραξία με την Qatar Energy  

ΑΟΖ Κύπρου: Ξεκίνησε η γεώτρηση στο οικόπεδο 5

Ξεκίνησαν σήμερα στο οικόπεδο 5 της κυπριακής ΑΟΖ οι εργασίες γεώτρησης από το πλοίο-γεωτρύπανο VALARIS DS-9. 

Η Κυπριακή Δημοκρατία εξέδωσε Νavtex σχετική με την έναρξη γεωτρήσεων στον στόχο «Ηλέκτρα», στο τεμάχιο 5 της κυπριακής ΑΟΖ, η οποία τέθηκε σε ισχύ από τις 19 Ιανουαρίου και έχει διάρκεια έως τις 19 Ιουνίου 2025. 

Στο Οικόπεδο 5 δραστηριοποιείται η EXXON MOBIL σε κοινοπραξία με την Qatar Energy.

Ο Πρόεδρος της Κύπρου, Νίκος Χριστοδουλίδης,  δημοσιοποίησε τις πρώτες φωτογραφίες στο λογαριασμό του στο «Χ», γράφοντας στη λεζάντα: « Η Κύπρος προχωρά σε ερευνητικές δραστηριότητες, με στόχο να αποτελέσει εναλλακτική και αξιόπιστη πηγή Φυσικού Αερίου για την ΕΕ». 

Ο Υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας της Κύπρου, Γιώργος Παπαναστασίου, δήλωσε ότι το γεωτρύπανο VALARIS DS-9 βρίσκεται στο Οικόπεδο 5 επιβεβαιώνοντας ότι η εν λόγω Navtex σχετίζεται με γεώτρηση στο Οικόπεδο 5 και συγκεκριμένα το στόχο «Ηλέκτρα».

Εχθές, πηγές του τουρκικού υπουργείου Άμυνας ανέφεραν ότι η NAVTEX που εξέδωσε η Λευκωσία για έρευνες στο τεμάχιο 5 της κυπριακής ΑΟΖ «βρίσκεται εκτός της περιοχής θαλάσσιας δικαιοδοσίας μας και 11,5 μίλια, περίπου 22 χιλιόμετρα νότια. Σε αυτό το πλαίσιο, παρακολουθούμε από κοντά τις δραστηριότητες του εν λόγω πλοίου, οι οποίες ξεκίνησαν στις 19 Ιανουαρίου 2025».

