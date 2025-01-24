Λευκορωσία: Ο Λουκασένκο δίνει χάρη σε 15 άτομα 2 ημέρες πριν από τις εκλογές

Ο πρόεδρος της Λευκορωσίας Αλεξάντερ Λουκασένκο έδωσε χάρη σε 15 φυλακισμένους, ανέφεραν τα κρατικά μέσα ενημέρωσης την Παρασκευή, δύο ημέρες πριν από τις εκλογές στις οποίες πρόκειται να παρατείνει την 31χρονη διακυβέρνησή του.

Το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Belta μετέδωσε ότι ο Λουκασένκο έδωσε χάρη σε οκτώ άτομα που είχαν καταδικαστεί για "εξτρεμιστική δραστηριότητα" και επτά για διακίνηση ναρκωτικών. Δεν έδωσε στη δημοσιότητα τα ονόματα.

