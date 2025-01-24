Το Διαμερικανικό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΔΔΑΔ) καταδίκασε την Πέμπτη τη Νικαράγουα επειδή επέτρεψε την επανεκλογή του Ντανιέλ Ορτέγα στην προεδρία το 2011, παρότι το Σύνταγμα το απαγόρευε.

Ο Ντανιέλ Ορτέγα είχε κερδίσει εκείνες τις εκλογές με το 62% των ψήφων έναντι 31% του αντιπολιτευόμενου Φάμπιο Γκαδέα Μαντίγια.

Το δικαστήριο, μέρος του Οργανισμού Αμερικανικών Κρατών (ΟΑΚ), διαπίστωσε τη «διεθνή ευθύνη του κράτους της Νικαράγουας για την παραβίαση των πολιτικών δικαιωμάτων, των εγγυήσεων» και της «νομικής προστασίας» του Φάμπιο Γκαδέα Μαντίγια στις εκλογές του 2011, σύμφωνα με την πρόεδρό του Νάνσι Ερνάντες.

Ο Ντανιέλ Ορτέγα είχε ήδη ολοκληρώσει δυο θητείες (1985-1990 και 2007-2012). Το Σύνταγμα της χώρας της κεντρικής Αμερικής δεν του επέτρεπε να θέσει εκ νέου υποψηφιότητα αλλά το Συνταγματικό Δικαστήριο, στο οποίο η πλειονότητα των μελών τασσόταν υπέρ της κυβέρνησης, έκρινε το 2009 πως η απαγόρευση δεν είχε ισχύ στην περίπτωσή του.

Οι θεσμοί του κράτους «αποπειράθηκαν να δώσουν επίφαση νομιμότητας στην απόφαση που επέτρεψε την επανεκλογή» του κ. Ορτέγα και η «έλλειψη ακεραιότητας της εκλογικής διαδικασίας ευνόησε την επανεκλογή (του)», πρόσθεσε η κυρία Ερνάντες.

Ο άλλοτε ηγέτης των σαντινιστών ανταρτών, 79 ετών, ο οποίος επανεξελέγη σε εκλογικές διαδικασίες που επίσης αμφισβητήθηκαν το 2016 και το 2021, κατηγορείται από οργανώσεις υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων πως επιβάλλει ολοένα πιο αυταρχικό καθεστώς στη Νικαράγουα.

Χιλιάδες Νικαραγουανοί έχουν αναγκαστεί να εξοριστούν, ενώ κάπου 450 πολιτικοί, επιχειρηματίες, διανοούμενοι και καλλιτέχνες στερήθηκαν την εθνικότητά τους τα τελευταία χρόνια, αφού κατηγορήθηκαν για «προδοσία».

Αναθεώρηση του Συντάγματος που υιοθετήθηκε πρόσφατα αφού την πρότεινε ο αρχηγός του κράτους επιμήκυνε την προεδρική θητεία από πέντε σε έξι χρόνια, κατήργησε την ανεξαρτησία των εξουσιών και προήγαγε τη Ροσάριο Μουρίγιο, τη σύζυγο και μέχρι τότε αντιπρόεδρο του, σε «συμπρόεδρο».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.