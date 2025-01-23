Πηγές του τουρκικού υπουργείου Άμυνας ανέφεραν ότι η NAVTEX που εξέδωσε η Λευκωσία για έρευνες στο τεμάχιο 5 της κυπριακής ΑΟΖ «βρίσκεται εκτός της περιοχής θαλάσσιας δικαιοδοσίας μας και 11,5 μίλια, περίπου 22 χιλιόμετρα νότια. Σε αυτό το πλαίσιο, παρακολουθούμε από κοντά τις δραστηριότητες του εν λόγω πλοίου, οι οποίες ξεκίνησαν στις 19 Ιανουαρίου 2025».

Οι ίδιες πηγές σημειώνουν επίσης, όπως μεταδίδει από την Κωνσταντινούπολη ο Μανώλης Κωστίδης, ότι «τα δικαιώματα και τα συμφέροντα της χώρας μας και της 'ΤΔΒΚ' θα συνεχίσουν να υπερασπίζονται με αποφασιστικότητα και οποιαδήποτε παραβίαση κατά της υφαλοκρηπίδας μας θα εμποδιστεί άμεσα στο πεδίο.

» Το κράτος μας γνωρίζει περισσότερα από όλους τους άλλους. Αξιολογεί το ζήτημα σε όλες του τις διαστάσεις και καθορίζει τα βήματα που πρέπει να γίνουν. Όταν έρθει η ώρα, θα κάνει αυτά τα βήματα».

Πηγή: skai.gr

