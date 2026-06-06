Θεσσαλονίκη: Λεωφορείο παρέσυρε 24χρονη στο Ωραιόκαστρο

Τροχαίο ατύχημα με τον τραυματισμό μιας νεαρής γυναίκας σημειώθηκε νωρίς το πρωί του Σαββάτου (06-06-2026) στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης, κινητοποιώντας τις αρχές και το ΕΚΑΒ.

Το περιστατικό έλαβε χώρα γύρω στις 06:30 το πρωί, επί της οδού Κομνηνών 73. Σύμφωνα με το Grtimes, η 24χρονη κοπέλα επιχείρησε να διασχίσει το οδόστρωμα εκείνη την ώρα. Καθώς βρισκόταν σε κίνηση, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, συγκρούστηκε με διερχόμενο λεωφορείο.

Αυτόπτες μάρτυρες ειδοποίησαν αμέσως τις πρώτες βοήθειες. Στο σημείο έσπευσε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Στη συνέχεια, η νεαρή διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο «Παπαγεωργίου» της Θεσσαλονίκης προκειμένου να υποβληθεί σε όλες τις απαραίτητες εξετάσεις.

Πηγή: skai.gr

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