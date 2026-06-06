Τροχαίο ατύχημα στο Αγρίνιο: Στο νοσοκομείο μητέρα και βρέφος μετά από σύγκρουση ΙΧ

Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκαν μια γυναίκα οδηγός και ένα βρέφος, μετά από τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε στο κέντρο του Αγρινίου το πρωί του Σαββάτου.

Ειδικότερα, λίγο πριν τις 10:00 το πρωί, στη συμβολή των οδών Κέντρου και Παλαμά, δύο Ι.Χ. επιβατικά οχήματα συγκρούστηκαν κάτω από συνθήκες που διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.

Σύμφωνα με πληροφορίες του sinidisi.gr, οδηγοί των δύο οχημάτων ήταν γυναίκες, ενώ στο ένα αυτοκίνητο επέβαινε και ένα βρέφος. Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε τη μητέρα και το μωρό και τους μετέφερε στο Νοσοκομείο Αγρινίου για προληπτικές εξετάσεις και την παροχή ιατρικής φροντίδας.

Τα ακριβή αίτια του ατυχήματος ερευνώνται από την Τροχαία.

Πηγή: skai.gr

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