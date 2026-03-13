DW: Αντίστροφη μέτρηση για μία νέα ισραηλινή εισβολή στον Λίβανο

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις για επικείμενη νέα χερσαία ισραηλινή επιχείρηση στον Λίβανο, με στόχο την κατάληψη λιβανικών εδαφών και τη δημιουργία μόνιμης αποστρατιωτικοποιημένης «ζώνης ασφαλείας» στα βόρεια του Ισραήλ.

Η κυβέρνηση της Βηρυτού προσπαθεί να οργανώσει αντιπροσωπεία για απευθείας διαπραγματεύσεις με το Ισραήλ στην Κύπρο, εν μέσω αυξανόμενης έντασης.

Ο ισραηλινός Υπουργός Άμυνας προειδοποιεί ότι η στρατιωτική δράση ενάντια στη Χεζμπολάχ θα κλιμακωθεί αν ο λιβανικός στρατός δεν αποτρέψει τις επιθέσεις της οργάνωσης.

Τις τελευταίες ημέρες, ο ισραηλινός στρατός έχει εκδώσει διαταγή εκκένωσης προς τους κατοίκους του Νότιου Λιβάνου, διευρύνοντας την περιοχή στην οποία ενδέχεται να διεξαχθούν στρατιωτικές επιχειρήσεις.

Ο σημερινός βομβαρδισμός της γέφυρας του ποταμού Λιτάνι στον Νότιο Λίβανο αποδεικνύει ότι δεν ισχύει πια η παρασκηνιακή διαβεβαίωση, που φέρεται να έδωσε η κυβέρνηση Νετανιάχου στην πολιτική ηγεσία της Βηρυτού, ότι δηλαδή οι κρατικές υποδομές της χώρας δεν θα πλήττονταν παρά μόνο οι θέσεις της Χεζμπολάχ. Ο ισραηλινός Υπουργός Άμυνας Ισράελ Κατς υπερθεμάτισε σχολιάζοντας ότι «αυτό είναι μόνο η αρχή», συμπληρώνοντας τις χθεσινές του προειδοποιήσεις προς την λιβανική κυβέρνηση ότι «εάν δεν φροντίσει ώστε ο στρατός του Λιβάνου να σταματήσει τις εκτοξεύσεις της Χεζμπολάχ κατά του Ισραήλ, τότε ο IDF θα καταλάβει λιβανικά εδάφη».



Η κρατική ισραηλινή τηλεόραση μεταδίδει ότι κατά την χθεσινοβραδινή συνεδρίαση του ισραηλινού ΚΥΣΕΑ συζητήθηκε το σενάριο να αρχίσει εντός των ερχόμενου επταημέρου ευρεία χερσαία επιχείρηση που θα περιλαμβάνει κατάληψη λιβανικών εδαφών , με σκοπό να συσταθεί μόνιμη αποστρατιωτικοποιημένη «ζώνη ασφαλείας» για την προάσπιση των πόλεων του βορείου Ισραήλ έναντι της Χεζμπολάχ με παράλληλη συνέχιση των αεροπορικών επιδρομών κατά της οργάνωσης. Την ανάγκη πλήρους καταστροφής της Χεζμπολάχ τόνισε και ο Βενιαμίν Νετανιάχουσε χθεσινή συνέντευξη τύπου. Ενδεικτική του κλίματος που επικρατεί είναι η χθεσινή νέα διαταγή εκκένωσης του IDF προς τους κατοίκους του Νοτίου Λιβάνου, καλώντας τους να μετακινηθούν βορειότερα, πέραν του ποταμού Ζαχαράνι, διπλασιάζοντας με αυτόν τον τρόπο την περιοχή όπου θα μπορούσαν να διεξαχθούν στρατιωτικές επιχειρήσεις στο μέλλον, όταν αποφασιστεί.



Στο μεταξύ, οι ισραηλινές επιδρομές κατά της Χεζμπολάχείναι ασταμάτητες, ως επίσης και οι εκτοξεύσεις ρουκετών και drone της Χεζμπολάχ, Την νύχτα σειρήνες ηχούσαν επανειλημμένα από την Χάιφα και βορειότερα, σε όλες τις πόλεις της Γαλιλαίας και των Υψωμάτων του Γκολάν. Παράλληλα, θραύσματα ιρανικού πύραυλου έπληξαν το αραβικό χωριό Ζαρζίρ, προκαλώντας σοβαρές υλικές ζημιές και τραυματίζοντας 60 άτομα.

Πυρετώδεις προσπάθειες της λιβανικής κυβέρνησης

Σύμφωνα με την γαλλόφωνη εφημερίδα L'Orient-Le Jour της Βηρυτού, η λιβανική κυβέρνηση κινείται πυρετωδώς να συστήσει μία αντιπροσωπεία πολιτικών προσωπικοτήτων από όλες ανεξαιρέτως τις κοινότητες για να μεταβεί το συντομότερο στην Κύπροκαι να αρχίσει απευθείας διαπραγματεύσεις με το Ισραήλ, όπως πρότεινε ο Πρόεδρος Αούν σε τηλεδιάσκεψη με ανώτατους αξιωματούχους της ΕΕ.



Παρά την δημοσιότητα που προσδίδουν τα λιβανικά ΜΜΕ σε αυτήν την κυβερνητική προσπάθεια, στο Ισραήλ δεν έχει καν μεταδοθεί ως είδηση. Αντιθέτως, τα ισραηλινά μέσα προβάλουν την επιστολή που φέρονται να κατέθεσαν στις ανώτατες βαθμίδες του τακτικού λιβανικού στρατού μόνιμοι αξιωματικοί σιιτικής καταγωγής, προειδοποιώντας ότι «εάν διαταχθεί ένοπλη επιχείρηση κατά της Χεζμπολάχ, ο στρατός του Λιβάνου θα διαλυθεί».



Από την άλλη, όσον αφορά το ενδεχόμενο απευθείας επαφών Ισραήλ-Λιβάνου στην Κύπρο ή οπουδήποτε αλλού, καλά πληροφορημένες πηγές στην Ιερουσαλήμ διαβεβαιώνουν την ελληνική υπηρεσία της Deutsche Welle, ότι υφίστανται ακόμα παρασκηνιακοί δίαυλοι επικοινωνίας με την κυβέρνηση Αούν στη Βηρυτό, κυρίως μέσω Παρισιού και Ουάσιγκτον.



Πηγή: Deutsche Welle

