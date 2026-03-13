Ζελένσκι: Η χαλάρωση των κυρώσεων των ΗΠΑ στο ρωσικό πετρέλαιο δεν βοηθά την ειρήνη

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε την Παρασκευή ότι η απόφαση των ΗΠΑ να χαλαρώσουν τις κυρώσεις στο ρωσικό πετρέλαιο δεν βοηθά στον τερματισμό του πολέμου και στην επίτευξη ειρήνης στην Ουκρανία.

«Αυτή η μεμονωμένη χαλάρωση από πλευράς ΗΠΑ θα μπορούσε να αποφέρει στη Ρωσία περίπου 10 δισεκατομμύρια δολάρια για τον πόλεμο. Σίγουρα δεν βοηθά στην (επίτευξη της) ειρήνης», δήλωσε ο Ζελένσκι, ο οποίος πραγματοποιεί επίσκεψη στο Παρίσι, κατά τη διάρκεια κοινής συνέντευξης Τύπου με τον Γάλλο Πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν.

Πηγή: skai.gr

