Μήνυμα προς τις ΗΠΑ να μην προχωρήσουν στη χαλάρωση των κυρώσεων στο ρωσικό πετρέλαιο, στέλνει με μήνυμά του στο «Χ» ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα, μετά την ανακοίνωση της κυβέρνησης του Ντόναλντ Τραμπ για προσωρινή χαλάρωση των περιορισμών στις εξαγωγές ρωσικού πετρελαίου.

«Η μονομερής απόφαση των ΗΠΑ να άρουν τις κυρώσεις στις εξαγωγές ρωσικού πετρελαίου είναι πολύ ανησυχητική, με επίπτωση στην ευρωπαϊκή ασφάλεια. Η αύξηση της οικονομικής πίεσης προς τη Ρωσία είναι ουσιαστικής σημασίας ώστε να αποδεχθεί σοβαρές διαπραγματεύσεις για δίκαιη και διαρκή ειρήνη. Η αποδυνάμωση των κυρώσεων αυξάνει τα έσοδα της Ρωσίας για να χρηματοδοτήσει τον επιθετικό της πόλεμο κατά της Ουκρανίας», είναι το μήνυμα το Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

