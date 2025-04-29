Σε μια πρωτοφανή επίθεση κατά του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, η Κίνα ανάρτησε αιχμηρό βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, καλώντας τη διεθνή κοινότητα να αντισταθεί στον «νταή» της Αμερικής και διαμηνύοντας «Η Κίνα δεν θα γονατίσει».

«Το να υποκύπτεις σε έναν νταή είναι σαν να πίνεις δηλητήριο για να ξεδιψάσεις, απλώς επιδεινώνει την κρίση», αναφέρει το βίντεο της Κίνας, του οποίου η αφήγηση είναι στα αγγλικά και οι υπότιτλοι στα κινεζικά. «Η ιστορία έχει αποδείξει ότι ο συμβιβασμός δεν σου εξασφαλίζει έλεος, το να γονατίζεις προκαλεί περισσότερο εκφοβισμό. Η Κίνα δεν θα γονατίσει.»

Το βίντεο αφηγείται ένα «μάθημα ιστορίας» για αυτό που η Κίνα θεωρεί ως αμερικανική οικονομική επιθετικότητα, κάνοντας αναφορές σε εταιρείες όπως η Toshiba και η Alstom, τις οποίες, σύμφωνα με την αφήγηση, οι ΗΠΑ ανάγκασαν σε διάσπαση, οικονομική κρίση και χρεοκοπία, οδηγώντας την ιαπωνική οικονομία σε «δεκαετίες αναιμικής ανάπτυξης».

Αντιπαραθέτοντας αυτή την εικόνα, η Κίνα αυτοπαρουσιάζεται ως ένας «παράδεισος ελεύθερου εμπορίου» με τον οποίο άλλες χώρες μπορούν να επενδύσουν και να συνεργαστούν με ασφάλεια.

«Η Κίνα θα παραμείνει σταθερή, όσο δυνατά κι αν φυσάει ο άνεμος», αναφέρεται στο βίντεο. «Κάποιος πρέπει να προχωρήσει μπροστά, κρατώντας τη δάδα, για να διαλύσει την ομίχλη και να φωτίσει το δρόμο.»

Το βίντεο αποτελεί μήνυμα προς την κυβέρνηση Τραμπ μετά την ιστορική κλιμάκωση του εμπορικού πολέμου, καθώς και έκκληση για δράση προς άλλες χώρες. Η Κίνα στο βίντεο κάλεσε κάθε χώρα να «σηκωθεί όρθια» για να «σπάσει τα τείχη της ηγεμονίας».

Το βίντεο δεν αναφέρεται άμεσα στους δασμούς 145% που έχει επιβάλει η κυβέρνηση Τραμπ στις κινεζικές εισαγωγές — ούτε στους ανταποδοτικούς δασμούς 125% που έχει επιβάλει η Κίνα στα αμερικανικά προϊόντα. Ωστόσο, η δημοσίευσή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης συμπίπτει με μια φαινομενική διάθεση της Κίνας να κάμψει την ένταση από την πλευρά της κυβέρνησης Τραμπ.

Ο Τραμπ δήλωσε πρόσφατα ότι αναμένει να μειωθούν οι δασμοί σε κινεζικά προϊόντα, ενώ ο Υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ χαρακτήρισε τους υπερβολικά υψηλούς δασμούς «μη βιώσιμους». Παρ’ όλα αυτά, ο Τραμπ τόνισε ότι η Κίνα θα πρέπει να καταθέσει μια ισχυρή πρόταση για να σημειωθεί πρόοδος και ενώ αναφέρει ότι οι δύο χώρες βρίσκονται σε συνεχή επικοινωνία, το Πεκίνο συνεχίζει να αρνείται ότι υπάρχουν ενεργές διαπραγματεύσεις.

Στο μεταξύ, οι εμπορικές συνομιλίες της Αμερικής βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη με πολλές άλλες χώρες. Ο Μπέσεντ δήλωσε ότι βρίσκεται σε ενεργές διαπραγματεύσεις με 17 χώρες στη διάρκεια του 90ήμερου «παγώματος» των υπερβολικά υψηλών «ανταποδοτικών δασμών», που σε κάποιες περιπτώσεις φτάνουν το 50% σε δεκάδες χώρες.

Η Κίνα καλεί τα υπόλοιπα κράτη να παραμείνουν σταθερά και να μη συμμαχήσουν με τις Ηνωμένες Πολιτείες αντί της Κίνας.

«Ξέρουμε ότι υπερασπιζόμενοι τον εαυτό μας, κρατάμε ζωντανή την προοπτική της συνεργασίας», αναφέρει το βίντεο. «Η Κίνα δεν θα υποχωρήσει ώστε να ακουστούν οι φωνές των αδύναμων, να σταματήσει ο εκφοβισμός και να μην εξαφανιστεί η δικαιοσύνη από τον κόσμο.»

Το κεντρικό μήνυμα του βίντεο: η Αμερική είναι αναξιόπιστη.

Στο βίντεο, η Κίνα αποκαλεί τις Ηνωμένες Πολιτείες «χάρτινο τίγρη», σημειώνοντας ότι οι αμερικανικές εισαγωγές και εξαγωγές αποτελούν λιγότερο από το ένα πέμπτο του παγκόσμιου εμπορίου και ότι οι ΗΠΑ «δεν αντιπροσωπεύουν ολόκληρο τον κόσμο».

«Όταν ο υπόλοιπος κόσμος σταθεί μαζί ενωμένος, οι ΗΠΑ θα είναι απλώς μια μικρή, απομονωμένη βάρκα», καταλήγει το βίντεο. «Να είστε σίγουροι: οι ΗΠΑ θα συνεχίσουν να αλλάζουν στάση και να παίζουν σκληρά.»



