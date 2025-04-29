Ο υπουργός Εμπορίου Χάουαρντ Λούτνικ άφησε να εννοηθεί σε δήλωσή του ότι η κυβέρνηση Τραμπ έχει επιτύχει την πρώτη της εμπορική συμφωνία, ωστόσο ανέφερε ότι δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί πλήρως και αρνήθηκε να αποκαλύψει τη χώρα που εμπλέκεται.

«Έχω μια συμφωνία ολοκληρωμένη, ολοκληρωμένη, ολοκληρωμένη, ολοκληρωμένη, αλλά πρέπει να περιμένω την έγκριση του πρωθυπουργού τους και του Κοινοβουλίου τους, την οποία αναμένω σύντομα», δήλωσε ο Λούτνικ στο CNBC.

Ο Λούτνικ διευκρίνισε ότι δεν ασχολείται απευθείας με την Κίνα, αναφέροντας ότι οι διαπραγματεύσεις με το Πεκίνο ανήκουν στο «χαρτοφυλάκιο» του Υπουργού Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ.

«Το δικό μου χαρτοφυλάκιο αφορά τις εμπορικές συμφωνίες με τον υπόλοιπο κόσμο», πρόσθεσε ο Λούτνικ.



Πηγή: skai.gr

