Επίθεση κατά του Ντόναλντ Τραμπ εξαπέλυσε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, αποκαλύπτοντας ότι υπάρχει αυξανόμενος ανταγωνισμός στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση και ολόκληρος ο κόσμος θα υποφέρουν ως αποτέλεσμα της «απρόβλεπτης δασμολογικής πολιτικής της κυβέρνησης των ΗΠΑ», της οποίας οι δασμοί είναι «οι υψηλότεροι εδώ και έναν αιώνα», δήλωσε στο συνέδριο του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος στη Βαλένθια της Ισπανίας την Τρίτη.

«Εκατομμύρια πολίτες θα έρθουν αντιμέτωποι με υψηλότερες τιμές στα τρόφιμα, τα φάρμακα, οι μεταφορές θα κοστίσουν περισσότερο, ο πληθωρισμός θα αυξηθεί», είπε.

Αν και η φον ντερ Λάιεν δεν αναφέρθηκε ονομαστικά στον αμερικανό πρόεδρο, εντούτοις επέκρινε τους ισχυρούς ηγέτες από όλο τον κόσμο κάνοντας σχόλια που θα μπορούσε εύκολα να καταλάβει κάποιος ότι απευθύνεται στο επιθετικό διπλωματικό ύφος του Τραμπ ή στον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν. «Δεν εισβάλλουμε στους γείτονές μας και δεν τους τιμωρούμε», είπε.

Η πρόεδρος της Κομισιόν υπογράμμισε την αφοσίωση της Ευρώπης στην ακαδημαϊκή ελευθερία, επιμένοντας ότι «οι αμφιλεγόμενες συζητήσεις στα πανεπιστήμιά μας είναι ευπρόσδεκτες», εν μέσω της άνευ προηγουμένου εκστρατείας του Τραμπ εναντίον ορισμένων από τα πιο έγκριτα πανεπιστήμια της χώρας του.

«Θεωρούμε την ελευθερία της επιστήμης και της έρευνας θεμελιώδη... θέλουμε επιστήμονες και ερευνητές από όλο τον κόσμο να κάνουν την Ευρώπη σπίτι τους», δήλωσε η φον ντερ Λάιεν. «Και να κάνουμε την Ευρώπη ξανά το σπίτι της καινοτομίας».

Υπενθυμίζεται ότι η φον ντερ Λάιεν είχε μια σύντομη συνομιλία με τον Τραμπ στο Βατικανό κατά τη διάρκεια της κηδείας του Πάπα Φραγκίσκου το Σάββατο, με τους δύο να συμφωνούν ώστε να έχουν μια κανονική συνάντηση σε μεταγενέστερη ημερομηνία.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.