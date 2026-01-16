Ισχυρός σεισμός σημειώθηκε στα ανοικτά των ακτών του Όρεγκον στις ΗΠΑ, προκαλώντας δονήσεις που έγιναν αισθητές σε πολλές πόλεις κατά μήκος της δυτικής ακτής των ΗΠΑ, ενώ αναμένονται και άλλοι μετασεισμοί.

Ο σεισμός μεγέθους 6 βαθμών σημειώθηκε στον Ειρηνικό Ωκεανό, περίπου 180 μίλια από την ακτογραμμή, στις 10:25 μ.μ. (ώρα Ανατολικής Ακτής) το βράδυ της Πέμπτης.

Σύμφωνα με το Γεωλογικό Ινστιτούτο των ΗΠΑ (USGS), ένας μετασεισμός μεγέθους 3,1 βαθμών σημειώθηκε τρεις ώρες αργότερα, νωρίς το πρωί της Παρασκευής, ενώ αυτή τη στιγμή υπάρχει 65% πιθανότητα να σημειωθούν περισσότεροι μετασεισμοί στην περιοχή αυτό το Σαββατοκύριακο.

Πλήθος αναφορών από κατοίκους του Όρεγκον αποκάλυψαν ότι ο σεισμός έγινε αισθητό μέχρι και το Πόρτλαντ, περίπου 300 μίλια μακριά από το επίκεντρο στη θάλασσα. Κάτοικοι στο Ντάλας, το Γιουτζίν, το Σάλεμ και το Κους Μπέι του Όρεγκον ανέφεραν επίσης ελαφρά δόνηση που προκλήθηκε από τον θαλάσσιο σεισμό, ενώ ενεργοποιήθηκε ακόμη και το σύστημα προειδοποίησης για τσουνάμι της περιοχής.

Here we observe the seismic waves generated by the magnitude 6.0 earthquake off the coast of Oregon propagate across the USA. First compressional waves, then shear waves, followed by slow and strong surface waves pic.twitter.com/12qpo9NU8t — Stefan Burns (@StefanBurnsGeo) January 16, 2026

Ανησυχητικό είναι το γεγονός ότι αυτός ο τελευταίος σεισμός σημειώθηκε κατά μήκος της τεκτονικής πλάκας Juan de Fuca, η οποία κινεί τη Ζώνη Καταβύθισης Cascadia — ένα ρήγμα μήκους σχεδόν 700 μιλίων στα ανοικτά της Δυτικής Ακτής της Βόρειας Αμερικής.

Οι επιστήμονες προειδοποιούν εδώ και καιρό ότι η ζώνη αυτή έχει καθυστερήσει να δώσει ένα καταστροφικό γεγονός, με πολλούς να της δίνουν το προσωνύμιο «Κοιμώμενος Γίγαντας». Προσομοιώσεις έχουν δείξει ότι το ρήγμα είναι ικανό να προκαλέσει σεισμό μεγέθους 9,0 βαθμών, ο οποίος θα επηρέαζε το μεγαλύτερο μέρος του Βορειοδυτικού Ειρηνικού, συμπεριλαμβανομένων μεγάλων πόλεων όπως το Σιάτλ και το Πόρτλαντ.

Το Σύστημα Προειδοποίησης Τσουνάμι της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας σημείωσε ότι δεν προκλήθηκαν επικίνδυνα κύματα από τον νυχτερινό σεισμό και ότι δεν υπήρξε απειλή για τις ακτές των ΗΠΑ.

Το USGS (Γεωλογικό Ινστιτούτο των ΗΠΑ) εκτιμά ότι οι πιθανότητες να σημειωθεί ένας άλλος σημαντικός σεισμός, ισχυρότερος από 5 Ρίχτερ στην περιοχή μέσα στην επόμενη εβδομάδα, είναι 1 στις 50.

Μια καταστροφική ρήξη κατά μήκος αυτού του ρήγματος, ισχυρότερη από 7 βαθμούς, δεν αναμένεται επί του παρόντος, με την υπηρεσία να δίνει πιθανότητα μικρότερη από 1%.

Πηγή: skai.gr

