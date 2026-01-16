Η πριγκίπισσα Ειρήνη, μικρότερη αδερφή της βασίλισσας και βασιλομήτορος Σοφίας της Ισπανίας και του εκλιπόντος τέως βασιλιά Κωνσταντίνου, έφυγε χθες από τη ζωή στο παλάτι Θαρθουέλα, στα περίχωρα της Μαδρίτης, την ώρα που στο Τατόι γινόταν μνημόσυνο για τα 3 χρόνια από τον θάνατο του Κωνσταντίνου, σε στενό οικογενειακό κύκλο.

Αύριο Σάββατο, η σορός της θα εκτεθεί σε λαϊκό προσκύνημα στον Ελληνορθόδοξο Καθεδρικό Ναό των Αγίων Ανδρέα και Δημητρίου στη Μαδρίτη.

Η κηδεία της θα τελεστεί στη Μητρόπολη Αθηνών, τη Δευτέρα, 19 Ιανουαρίου.

Πριν από την εξόδιο ακολουθία, από τις 08:00 π.μ. έως τις 10:30 π.μ., το φέρετρο θα βρίσκεται στο παρεκκλήσι του Αγίου Ελευθερίου.

Η πριγκίπισσα Ειρήνη θα ταφεί στη συνέχεια στο Τατόι, δίπλα στον αδερφό της Κωνσταντίνο, και τους γονείς της, Παύλο και Φρειδερίκη.

«Ειρήνη, η πριγκίπισσα των φτωχών»

Τα μέλη της τέως ελληνικής βασιλικής οικογένειας, με ανακοίνωσή τους, χαρακτηρίζουν την Ειρήνη «ήσυχη, αντισυμβατική και ενδιαφέρουσα, με μια πνευματική και χιουμοριστική πλευρά» που αφιέρωσε τη ζωή της στη μουσική, περιγράφοντάς την ως «ένα από τα πρόσωπα του Θεού».

Σπούδασε πιάνο με τη διάσημη πιανίστα Τζίνα Μπαχάουερ (1913–1976) και, ως ερασιτέχνης πιανίστρια, έδωσε φιλανθρωπικές συναυλίες στην Ευρώπη και στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η πριγκίπισσα Ειρήνη κάνει πρόβα πριν από το ντεμπούτο της στο Royal Festival Hall του Λονδίνου

Η ίδια δεν παντρεύτηκε ποτέ και αφιερώθηκε στη φιλανθρωπία και την ανακούφιση από τον ανθρώπινο πόνο, κερδίζοντας τον τίτλο που αγαπούσε περισσότερο: «Ειρήνη, η πριγκίπισσα των φτωχών».

Η πριγκίπισσα Ειρήνη γεννήθηκε στο Κέιπ Τάουν της Νότιας Αφρικής, στις 11 Μαΐου 1942, όπου είχε καταφύγει η οικογένειά της - ο τότε Διάδοχος Παύλος και η Πριγκίπισσα Φρειδερίκη με τα 2 μεγαλύτερα παιδιά, Σοφία και Κωνσταντίνο - λόγω της ιταλικής εισβολής και της ναζιστικής κατοχής, κατά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο.

Η οικογένεια επέστρεψε στην Ελλάδα το 1946, όταν η πριγκίπισσα Ειρήνη ήταν τεσσάρων ετών και και αρχικά εγκαταστάθηκαν στο οικογενειακό τους σπίτι στο Ψυχικό.

Η πριγκίπισσα Ειρήνη (δεξιά) καθισμένη στα γόνατα του πατέρα της Παύλου, σε νηπιακή ηλικία – Στο κέντρο ο Κωνσταντίνος και αριστερά, όρθια η πριγκίπισσα Σοφία

Το 1947 ο πατέρας της Παύλος στέφθηκε Βασιλιάς της Ελλάδας και η οικογένεια μετακόμισε στο Τατόι.

Οι πριγκίπισσες Σοφία (αριστερά) και Ειρήνη (δεξιά) στο κέντρο της Αθήνας, με φόντο τη Μεγάλη Βρετανία

Από τις 6 Μαρτίου 1964 έως τις 10 Ιουλίου 1965 (ημερομηνία γέννησης της ανιψιάς της Αλεξίας της Ελλάδας) διετέλεσε Διάδοχος του Ελληνικού Θρόνου.

Στις 13 Δεκεμβρίου 1967 ακολούθησε στην εξορία τον αδελφό της Κωνσταντίνο Β΄, μετά το αποτυχημένο Αντικίνημά της 13ης Δεκεμβρίου εναντίον της Δικτατορίας.

Η νεαρή πριγκίπισσα Ειρήνη χορεύει με τον αδελφό της, Διάδοχο Κωνσταντίνο

Έπειτα από την κατάργηση της μοναρχίας στην Ελλάδα το 1974, αφού έζησε προσωρινά στην Ινδία, εγκαταστάθηκε στην Ισπανία κοντά στην αδελφή της, Βασίλισσα Σοφία και τα ανίψια της.

Για αρκετά χρόνια ζούσε για μεγάλο διάστημα τον χρόνο στην Ελλάδα, μέχρι το 2018, οπότε απέκτησε την ισπανική υπηκοότητα, ζώντας μόνιμα στην Ισπανία μέχρι τον θάνατό της.

Φωτογραφίες από greekroyalfamily.gr

Πηγή: skai.gr

